"هذا العالم علينا ألا نأخذه على محمل الجد".. أقوال ميلان كونديرا التي لا تُنسى

رحل الكاتب العالمي ميلان كونديرا عن عالمنا عن عمر ناهز 94 عاما، وهو كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية، ويعد من أهم وأبرز كُتاب الرواية، فقد حققت أعماله شهرة عالمية.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من أشهر أقوال ميلان كونديرا الفلسفية، والتي نالت إعجاب الكثير من القراء والنقاد في عالم الأدب

الخيانة. منذ طفولتنا والوالد ومعلم المدرسة يكرران على مسامعنا بأنها أفظع شيء في الوجود.

أن الأسئلة الخطيرة حقاً تلك التي يمكن أن يصوغها طفل، وحدها الأسئلة الأكثر براءة هي أسئلة خطيرة حقاً، أنها تساؤلات لا جواب لها.

في المقدمة الكذب المحسوس وفي الخلف الحقيقة التي لا يدرك كنهها

لا يمكنك أن تقيس المودة المشتركة بين شخصين بعدد الكلمات التي يتبادلونها.

الصداقة المفرغة من محتواها الماضي تحولت اليوم إلى عقد مجاملات متبادلة باختصار إلى عقد تهذيب

وحدها الأسئلة الساذجة هي الأسئلة الهامة فعلاً, تلك الأسئلة التي تبقى دون جواب، إن سؤالاً دون جواب حاجز لا طرقات بعده وبطريقة أخرى: الأسئلة التي تبقى دون جواب هي التي تشير إلى حدود الإمكانات الإنسانية، وهي التي ترسم وجودنا.

كان يشعر أنه عجوز وأن لا رغبة له في شيء آخر عدا قليل من الطمأنينة والسلام.

‏- إن ألمنا بالذات ليس بأثقل من الألم الذي نعانيه مع الآخر ومن أجل الآخر وفي مكان الآخر ؛ ألم يضاعفه الخيال وترجعه مئات الأصداء.

ولكن الألم لا يحتاج أن يكون لهُ أسباب ما، فالألم لهُ أسبابهُ الخاصة، وأحيانا تكون غير منطقية.

من حسن حظ الإنسانية أن حروبها الكبرى خاضها الرجال .. لو كانت النساء هنّ من خضنها، لكانت أكثر وحشية، ولقطعت دابر البشر.

حين يتكلم القلب لا يعود لائقاً أن يصدر العقل اعتراضات

للصدفة وحدها مثل هذا السحر، لا الضرورة

هناك دائما ما يكفي من الحمقى كي يجيبوا، فالحمقى يعرفون كل شيء.

الوقت لا يسير بشكل دائري بل يتقدم في خط مستقيم, من هنا لا يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا لأن السعادة رغبة في التكرار.

الروايات تمنحنا فرصة للهروب الخيالي وتقتلعنا من حياة لم تكن تمنحنا أي إحساس بالرضا.

الحقد يسكر أحياناً مثل الكحول

إن الشغف بالتطرف سواء في الفن أو في السياسة رغبة مقنعة في الموت

إن تفرّد الأنا يكمن بالذات في هذا الجزء من المتعذر تصوره الذي يملكه كل انسان

إن غيوم المغيب البرتقالية تضفي على كل شيء ألق الحنين، حتى المقصلة

وها قد اكتشف الآن أن هذه السنوات هي أجمل في الذكرى منها في الواقع

تشكل المآزق بالنسبة إليّ أجمل لحظة اختبار لذكائي.

عندما يصبح الألم حادا، يتلاشى العالم ويبقى كل منا وحيدا مع نفسه!

آه أيها السادة والسيدات، كم هو حزين أن يعيش المرء وهو غير قادر على أن يأخذ أي شيء أو أيّ شخص على محمل الجد.

يا لجنون الكلمات الخادعة, أنا أؤمن بالصمت أكثر من الجمال أو أي شيء, يا لبهجة من يتفاهمون بصمت.

جميعنا في جزء ما من أنفسنا نعيش وراء الزمن, ربما لا نعي عمرنا إلا في لحظات استثنائية, إننا معظم الوقت أشخاص بلا أعمار.

الحنين إلى الجنة إذا هو رغبة الإنسان في ألاّ يكون إنساناً

الشفقة هى لعنة تبادل العواطف من شخص لآخر..

كانت تدرك أن هناك أساليب عديدة لاستمالة المرأة .. وأن أضمن الطرق هو الضرب على وتر حزنها

لا أحب في المرأة ما هي عليه بالنسبة إليها هي نفسها، بل ما تتوجه به إلي، ما تمثله بالنسبة إلي

لكني لا أريد شيئا أكثر من السلام.

ليست الشهوة هي الرغبة بالجسد وحسب، إنما هي في مقياس مماثل، الرغبة في الشرف.

و لكن العالم كان من البشاعة بحيث ألا أحد كان يريد أن يبحث من بين الأموات

يجدر بالضعيف أن يتعلم كيف يكون قوياً، ويرحل عندما يصير القوي أضعف من أن يستطيع إيذاء الضعيف.

من يعش في الأبدية لا يعرف الحزن، يعرف أن حياة البشر لا تدوم سوى ثانية ، وأن اللقاء بمن افتقدناهم وشيك.

لا تكن سريع التعلق، فمعظمهم عابرون.

هذا العالم علينا أن لا نأخذه على محمل الجد.

الصمت يجذب الانتباه وقد يكون مثيرا يجعلك غامضا أو مشبوها.

الإنسان الطيب يضحك، يسامح كثيراً، يتجاهل كل ما يؤلمه ولا أحد يعلم ما بداخله.

أعمق الصداقات تلك التي لا تتأثر إن قلت اللقاءات.

الإبداع كائن لا تحتمل خفته.

الاتصال الجنسي دون حب، شيء لا معنى له.

الطيبة الحقيقية للإنسان لا يمكن أن تظهر في كل نقائها وحريتها إلا حيال هؤلاء الذين لا يمثلون أي قوة

لا حُرية لأعداء الحُرية

لا رسالة لي، ولا أحد يملك رسالة. إنها لتعزية لا تقدر بأن نشعر بأننا أحرار وأن لا رسالة لدينا

لكم نحنُ ضعفاء أمام المديح

للضجة حسناتها، فمعها لا يمكننا تمييز الكلمات

‏- نحن نؤلف الكتب لأن أبناءنا لا يهتمون بنا، نخاطب عالماً مجهولاً لأن زوجاتنا يغلقن آذانهن عندما نكلمهن.

في قاموسي الكافر، ثمة كلمة واحدة مقدسة: الصداقة.

‏- ليست رسالة الشعر هي أن يبهرنا بفكرة مدهشة، ولكن أن يجعل لحظة في الوجود لا تُنسى، وتستحق حنيناً لا يُطاق.

لا تتأسس سلطة الصحفي على الحق في طرح السؤال، بل الحق في المطالبة بالجواب.

الحب هو تلك الرغبة في إيجاد النصف الآخر المفقود من أنفسنا.

الخلود يلتصق بالموت.

المرأة وحدها تستطيع أن تحتفظ في داخلها بأمل لا يبرره شيء.

حين لا نهتم بجسدنا، نصير عندئذٍ ضحايا له بسهولة.

كان التشيكيون يحملون كلهم فوق رؤسهم هالة الشقاء، وكان ذلك يؤثر في قلوب السويسريين الطيبين

كلما اقترب أكثر من الموت، اقترب أكثر من الخلود.