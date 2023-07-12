حازم عمر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: المسئولية كبيرة أعاننا الله عليها

وجّه النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رسالة إلى أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة وجميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري في كل ربوع مصر.

وقال عمر: أتوجه لكم بجزيل الشكر على ثقتكم الغالية وإيمانكم العميق باستراتيجية الحزب والتي كانت واضحة منذ تأسيسه في الثاني عشر من سبتمبر من عام 2012.

وأضاف: لقد كان أحد عناصر هذه الاستراتيچية بأن يؤهل الحزب عند اكتمال نموه مرشحًا رئاسيًا وأن يصقله بالخبرات، وذلك في غضون عشر سنوات من تاريخ إنشاء الحزب، وتم الإعلان عن تلك الاستراتيچية بشكل واضح دون مواربة منذ ثماني سنوات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خلال منافستنا بالانتخابات النيابية في نوڤمبر من عام 2015.

وأوضح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: "اليوم وبعد أن استطعنا بالجهد الدءوب تحقيق جزء كبير من تلك الاستراتيچية، وأصبحنا بالفعل ثاني أكبر الأحزاب السياسية في مصر من حيث عدد الأعضاء في غرفتي النواب والشيوخ وكذلك في عدد وحداته التنظيمية ومقراته الإدارية في جميع محافظات الجمهورية، أعلن لكم اليوم عن قبولي تكليفكم السامي لي بالترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، هذا المنصب الرفيع الذي يلقي بمسئولية كبيرة علينا تجاه الوطن وتجاه الشعب، وأدعو الله أن يعيننا جميعًا على تلك الخطوة وأن يكتب لنا السداد لما فيه الخير لمصر والمصريين".

وأضاف: "نحن حزب سياسي رصين له رؤية ورسالة وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية منبثقة عن توجه الحزب الأيديولوچي، وأهداف وطنية سامية نسعى خلفها ولدينا من الإرادة والقدرة على تحقيقها مهما بلغت صعوبتها".

وختم رسالته قائلًا: "وأخيرًا دعوني أؤكد لكم بوضوح، بأننا ماضون في طريقنا غير عابئين بأبواق المشككين الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا، مترفعين ومتحملين الصعاب في صمت كعادتنا دائمًا في سبيل الارتقاء بالحياة السياسية المصرية.. حفظ الله مصر وشعبها".