اقتصادي: طرح بعض الشركات في البورصة يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي

قال خبير الاقتصاد، الدكتور خالد الشافعي، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن التخارج من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص وطرح بعض الشركات للبورصة بنحو 1.9 مليار دولار له أثر جيد، مشيرًا إلى أن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا بنحو 11.4 مليار دولار.

وأكد "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع ولديه القوة والجاذبية على جذب مزيد من الاستثمار في مصر سواء كان محلي أو اجنبي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية واعدة وقوية لجذب مزيد من المستثمرين وهذا ما نشهده من خلال عرض بعض الشركات المعلن عنها وطرحها سواء جزئيًا أو كليًا داخل البورصة المصرية، أو لمستثمر رئيسي أو لمستثمرين أفراد، وهذا ما تشهده عملية الطرح لهذه الشركات وبالتالي لها اثر جيد على الوضع الاقتصادي المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن طرح بعض الشركات في البورصة يعمل على تحسين المؤشرات الكلية الخاصة بالاقتصاد المصري وهذا من شأنه إعطاء دلالات وأولويات لتحسين الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى العمل على وجود وفرة في العملة وبالتالي سيكون لها تأثير ايجابي على خفض نسبة التضخم والانفتاح على توطين صناعات ومشروعات جديدة يشهدها السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن برنامج الطروحات هو أداة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويتم استخدامه عادةً من قبل البلدان والحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة تدفق رؤوس الأموال من الخارج.

ويمكن اتباع عدة إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات من خلال تحديد الحكومة أهدافها ورؤيتها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال البرنامج، بالإضافة إلى إنشاء بيئة استثمارية ملائمة من خلال يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، و تقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم المخفضة للمستثمرين الأجانب، ويمكن أيضًا توفير الدعم المالي المباشر من خلال تأمين التمويل للمشاريع الاستثمارية الواعدة.