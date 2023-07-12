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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحصل على شهادات "ISO"

وحدة تدريب مشترك
وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

حصلت وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادة جودة الإدارة طبقاً للمواصفات العالمية (أيزو 9001) لعام 2015، وشهادة جودة المؤسسات التعليمية (أيزو 21001) لعام 2018، وشهادة جودة نظام أمن وسلامة الغذاء (أيزو 22000) لعام 2018.

يأتي ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة والدعم الذي توليه للمنظومة العلمية داخل المنشآت التعليمية ووحدات التدريب التخصصية؛ لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.

وألقى اللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية، وجرى خلال مراسم تسليم الشهادات، كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى العلمى التخصصى استناداً على الأسس العلمية المدروسة تماشياً مع التطورات المتلاحقة لطبيعة عمل ومهام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها في خدمة الوطن.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة.

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