المطران عطا الله حنا: مخيم جنين المنكوب يستحق كل الدعم والمؤازرة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، إن جنين ومخيمها تستحق كل الدعم والمؤازرة وقد سمعنا عن مبادرات اطلقت من عدد من الاقطار العربية لدعم ومساعدة أهلنا المنكوبين هناك وهذا أمر طبيعي وصحي أن يهب العرب لنصرة أخوانهم في فلسطين الذين يعانون من ظلم الاحتلال وقمعه واستهدافه واضطهاده لهم.



وتابع: اخلاء عائلة صب لبن من منزلها في القدس وتسليمه للمستوطنين يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في القدس خاصة وكافة أرجاء فلسطين عامة .

وأكد أن استهداف القدس يتم على قدم وساق وبخطوات متسارعة ومدعومة من عدة جهات منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف لكن هؤلاء أهدافهم مشتركة وهي خدمة مصالح الاحتلال وأجنداته في المدينة المقدسة .

واستكمل: سنبقى ندافع عن القدس حيثما كنا واينما تواجدنا، لا توجد قوة قادرة على منعنا من أن نعبر عن موقفنا ونؤازر شعبنا ونكون مع المظلومين والمتألمين والمعذبين.

لن يتمكن أحد من اسكاتنا والنيل من مواقفنا تجاه ما يحدث في القدس، فالقدس سواء كنا فيها اوخارجها فهي ساكنة فينا وستبقى كذلك ، وستبقى المدينة التي ندافع عنها وعن هويتها وتاريخها وتراثها وطابعها.

نعبر عن تضامننا مع عائلة صب لبن وما حدث مع هذه العائلة الكريمة ونقول بأن الظلم يبقى ظلما والسارق يبقى سارقا، أما شعبنا المظلوم تآمروا عليه وعلى قضيته فسيبقى هذا الشعب متمسكا بثوابته وحقوقه رغما عن كل الالام والاحزان والمؤامرات والمشاريع الهادفة إلى تصفية هذه القضية.