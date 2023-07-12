وليد جمال الدين: نستهدف جذب 1000 شركة صينية للاستثمار في "تيدا مصر"

قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا خاصة على المستوي الاقتصادي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن منطقة تيدا الصينية داخل المنطقة الاقتصادية هي ثمار هذه العلاقات التاريخية وهي ذات طبيعة خاصة وأثبتت جدية في جذب الاستثمارات الصينية للمنطقة الاقتصادية وجعلها سوقا محليا وخارجيا للمنتجات المختلفة.

واحتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمرور ٥٠ عاما على العلاقات المصرية الصينية و١٥ عاما على إنشاء منطقة "تيدا" الصناعية الصينية داخل المنطقة.

وأضاف جمال الدين، خلال الاحتفالية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استطاعت أن تقرب صناعات بعينها من شرق آسيا إلى دول البحر المتوسط، ومؤخرا تموين السفن العابرة بقناة السويس بالوقود بما يفيد هذه الصناعات.

وكشف عن زيارة أخرى لدولة الصين في شهر أكتوبر القادم للمشاركة في احتفالات مبادرة الحزام والطريق، مؤكدا أن قناة السويس مكمل رئيسي للاستثمارات في مصر، حيث أن المنطقة الاقتصادية بالقناة بداية لاستثمارات صينية حقيقية في إفريقيا، وهناك ١٣٠ شركة صينية داخل منطقة “تيدا” بمثابة شركاء النجاح للمنطقة، ومستهدف جذب 1000 شركة صينية للاستثمار في "تيدا مصر".

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن هناك استثمارات صينية جديدة في الطريق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر وصناعات السيارات والأدوية.