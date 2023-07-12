أهم الإجراءات المطلوبة لجذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة (فيديوجراف)

حددت جمعية رجال الأعمال عدد من التوصيات لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الاستثمار المحلي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وعقدت الجمعية اجتماعات موسعة مع رجال الصناعة لتحديد أولويات العمل وأهم الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بما يضمن جذب استثمارات جديدة وما يسهم في زيادة فرص العمل وزيادة في الإنتاج .

وفي هذا الصدد، عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا عن إجراءات لجذب المزيد من الاستثمار في مصر علي النحو التالي:

_ فتح المدة الزمنية التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات.

_يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لمشروعات الإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات.

_تتحمل الدولة جزءا من قيمة استهلاك المشروع المرافق لمدة 10 سنوات.

_تهدف الدولة في هذه المرحلة إلى دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة.

_تهدف الإجراءات إلى العمل على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.