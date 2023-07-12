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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهري يشرح خطوات المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن خطوات المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية، مؤكدا أن استضافة الدولة المصرية قمة دول جوار السودان خير دليل على المساعي التي تقوم بها مصر لمساعدة السودان في الخروج من عثرتها، وحياديتها والحرص على عدم التدخل في شئون الدول.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحرك المصري المتمثل في مبادرة دول الجوار يتماشى مع التحرك الموجه من قبل الرئيس السيسي الذي منع أي تدخل أجنبي في الأزمة السودانية، وذلك حتى يكتب للسودان الاستقرار القريب.

وأكد الطاهري أن مصر حاولت صياغة موقف موحد من اللحظة الأولى، وهذا الموقف من أبرز ثماره منع أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، ووقف أي انحياز لطرف من أطراف الصراع، وهو موقف يتفق مع شخصية مصر ويتفق مع المفهوم المصري في سياساتها الخارجية على مدار السنوات الماضية، فمصر يهمها في نهاية المطاف تحقيق الهدف ولا يهمها استعراض الأدوار، وأكبر دليل تدعيم مصر لمبادرة جنوب إفريقيا الخاصة بالنزاع في أوكرانيا.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف: "تحرك مصر لا يخصم من أدوار أخرى أو مبادرات أخرى، بل يسعى لتحقيق الهدف، فهناك مبادرة الإيجاد، ومبادرة سعودية أمريكية، ومبادرة للاتحاد الإفريقي، وبالتالي يكتمل هذا بحضور دول الجوار".

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