ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

حالة من الذعر يعيشها عددٌ من أهالي مدينة بدر بمحافظة القاهرة، إثر وجود حشرات وزواحف وثعابين في حدائق المنطقة المجاورة للمنازل، واستغاث عددٌ من السكان وبعض الأهالي بالمسئولين والجهات المعنية؛ لسرعة إنقاذ الموقف قبل وقوع كارثة لأي من سكان المدينة.

محمود بسيوني، أحد سكان مدينة بدر، يقول "إن عددًا من الحدائق المجاورة والمقابلة للمنازل تحتوي على حشرات ضارة ويوجد في بعضها ثعابين، وهو ما أثار رعب وخوف الأهالي"، لافتًا إلى أن الثعابين أكثر انتشارًا في حي الياسمين بالمدينة، والحدائق هناك أصبحت خطرًا كبيرًا على السكان.

من جهته، أوضح عماد مدبولي، أحد سكان المدينة، أن الأمر يزداد خطورة خلال فصل الصيف، حيث إنه من المعروف بين سكان مدينة بدر الخروج للحدائق المجاورة للمنازل والجلوس فيها خلال ساعات الليل، هربًا من حر الصيف، لافتًا إلى أن الأهالي تقضي عدة ساعات في تلك الحدائق، ولكن مع انتشار الثعابين، من الممكن أن تقع كارثة خاصة للأطفال الذين ينطلقون في الحدائق للعب دون إدراك أو وعي منهم بخطورة الحشرات الموجودة.

بدوره، ناشد فارس عبدالله المسئولين والجهات المعنية بسرعة تطهير الحدائق خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية حتى لا يتحول الوضع إلى وباء تصعب السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن الأمر ما زال في بدايته والثعابين ليست منتشرة بالشكل الذي يثير خوف السكان، إلا أنها موجودة ومن الممكن أن تتسبب في كارثة، لا سيما وأن معظم أهالي المدينة يخرجون ليلًا لتلك الحدائق لقضاء وقت بعيدًا عن أجواء الصيف الحارة.