ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

حدائق مدينة بدر
حدائق مدينة بدر

حالة من الذعر يعيشها عددٌ من أهالي مدينة بدر بمحافظة القاهرة، إثر وجود حشرات وزواحف وثعابين في حدائق المنطقة المجاورة للمنازل، واستغاث عددٌ من السكان وبعض الأهالي بالمسئولين والجهات المعنية؛ لسرعة إنقاذ الموقف قبل وقوع كارثة لأي من سكان المدينة.

محمود بسيوني، أحد سكان مدينة بدر، يقول "إن عددًا من الحدائق المجاورة والمقابلة للمنازل تحتوي على حشرات ضارة ويوجد في بعضها ثعابين، وهو ما أثار رعب وخوف الأهالي"، لافتًا إلى أن الثعابين أكثر انتشارًا في حي الياسمين بالمدينة، والحدائق هناك أصبحت خطرًا كبيرًا على السكان.

من جهته، أوضح عماد مدبولي، أحد سكان المدينة، أن الأمر يزداد خطورة خلال فصل الصيف، حيث إنه من المعروف بين سكان مدينة بدر الخروج للحدائق المجاورة للمنازل والجلوس فيها خلال ساعات الليل، هربًا من حر الصيف، لافتًا إلى أن الأهالي تقضي عدة ساعات في تلك الحدائق، ولكن مع انتشار الثعابين، من الممكن أن تقع كارثة خاصة للأطفال الذين ينطلقون في الحدائق للعب دون إدراك أو وعي منهم بخطورة الحشرات الموجودة.

بدوره، ناشد فارس عبدالله المسئولين والجهات المعنية بسرعة تطهير الحدائق خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية حتى لا يتحول الوضع إلى وباء تصعب السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن الأمر ما زال في بدايته والثعابين ليست منتشرة بالشكل الذي يثير خوف السكان، إلا أنها موجودة ومن الممكن أن تتسبب في كارثة، لا سيما وأن معظم أهالي المدينة يخرجون ليلًا لتلك الحدائق لقضاء وقت بعيدًا عن أجواء الصيف الحارة. 

أهالي منطقة مدينة بدر منطقة مدينة بدر مدينة بدر ثعابين ثعابين في حدائق المنطقة سكان مدينة بدر

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

مصرع سيدة تعرضت لصعق كهربائى فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى

كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟