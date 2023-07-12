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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يتلقى عرضا سعوديا مغريا لضم رافينيا

رافينيا
رافينيا

كشف أشرف بن عيادة الصحفي الموثوق ومراسل قنوات بين سبورت السابق، عن وصول عرضٍ مغرٍ لنادي برشلونة من أحد الأندية السعودية لضم البرازيلي رافينيا.

وقال بن عياد عبر حسابه بـ “تويتر”: “برشلونة توصل بالفعل بعرض من الدوري السعودي من أجل رافينيا”.

وفي ضوء ذلك، كشفت صحيفة “موندوديبورتيفو”، أن العرض السعودي وصل إلى 60 مليون لضم رافينيا دون الكشف عن اسم النادي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رافينيا مُرشح لمغادرة صفوف برشلونة هذا الصيف، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يمكن أن يوافق على بيع اللاعب، بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم يساعده على حل أزمته المالية الحالية.

رافينيا صاحب الـ 26 عامًا كان ضمن اهتمامات نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لضمه هذا الصيف أيضًا.

ولعب الدولي البرازيلي موسمه الأول مع النادي الإسباني الموسم المنصرم حيث شارك في 50 لقاء وسجل 10 أهداف وتوج بلقب الليجا.

وكان رافينيا انضم للبارسا الصيف الماضي قادمًا من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي في صفقة بلغت 60 مليون يورو لمدة 5 سنوات.

بن عيادة أشرف بن عيادة برشلونة رافينيا البرازيلي رافينيا

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