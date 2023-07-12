حدث ليلا| حقيقة غياب مسن عن منزله والسيطرة على حريق بمصنع للكيماويات بأكتوبر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

"مريض زهايمر ".. حقيقة غياب مسن عن منزله

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تغيب مسن عن منزله بمحافظة الفيوم.

وقالت الأجهزة الأمنية، في بيان له: "بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأشخاص سن 70 - مُقيم بالفيوم).

وأضافت: “بالفحص وباستدعاء (نجل المتغيب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم)، وبسؤاله قرر أن والده يعانى من مرض الزهايمر من الدرجة الأولى، وأنه بتاريخ 4 يوليو الجارى خرج بدون علمه وعاد بتاريخ 5 يوليو الجارى”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بكرداسة

لقي شاب مصرعه خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بكرداسة نتيجة إصابته بطلق ناري، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص في كرداسة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا أسفر عن مقتل شاب.

الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة كفر الزيات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تغيب فتاة بكفر الزيات وتبين أنها ضلت الطريق في مرسى مطروح.

بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (إحدى الفتيات - مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية).

بالفحص وباستدعاء والدة المتغيبة (ربة منزل) حضرت وبرفقتها كريمتها المُتغيبة، وبسؤالها قررت أنها أثناء تواجدها بمدينة مرسى مطروح خلال أجازة عيد الأضحى المبارك فوجئت بتغيب كريمتها عقب خروجها من منزل جدتها بتاريخ 29 /6 /2023 وتم العثور عليها بتاريخ 1/الجارى بمدينة مرسى مطروح حيث أنها ضلت الطريق أثناء العودة للمنزل ولم تتعرض لمكروه، وقيام عم المتغيبة بنشر صورتها على مواقع التواصل الإجتماعى للمساعدة فى العثور عليها ، وبسؤال المتغبية أيدت ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

5 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق بمصنع للكيماويات فى أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، في السيطرة على حريق نشب داخل الشركة التكنولوجية للصناعات الكيماوية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، 5 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه؛ وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن مصنع الكيماويات مغلق منذ فترة، ولا يوجد به أي مواد كيماوية ولا عمال، حيث إن الحريق نشب بالطابق الثالث إداري من المبنى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بالطابق الأخير بالشركة التكنولوجية للصناعات الكيماوية الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.