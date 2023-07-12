ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة فنلندية تعتذر عن تصريحات سابقة لها معادية للمهاجرين والإسلام

وزيرة المالية الفنلندية
وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا

اعتذرت وزيرة المالية الفنلندية، ريكا بورا، يوم الثلاثاء، عن تعليقات عنصرية قديمة نُسبت إليها على الانترنت بعد شجبها من قبل زملائها في الحكومة.

 

واتُهمت بورا، زعيمة حزب "فينز" اليميني المتطرف الشريك في الائتلاف الحكومي، بكتابة تعليقات تحريضية عام 2008 معادية للمهاجرين والإسلام وتحمل إساءات عنصرية وتهديدات باستخدام العنف.

 

وجاء في تغريدة أطلقتها "أعتذر عن التعليقات الغبية التي كتبتها قبل 15 عاما، والأذى والاضطراب المفهومين اللذين تسببت فيهما. أنا لست شخصا مثاليا".

 

وأثير هذا الجدل بعد أسبوعين فقط من استقالة وزير آخر من حزب "فينز" بسبب تصريحات مؤيدة للنازية. 

 

ولم تؤكد بورا أو تنفي المزاعم ضدها على الفور، لكنها قالت في تدوينة يوم الاثنين "لم تراودني أبدا فكرة أن أبدأ بالتنديد أو الاعتذار عما فعلته وقلته منذ سنوات وعقود".

 

وكتبت في وقت لاحق على "تويتر": "كنت أشعر بإحباط ويأس شديدين حيال بعض جوانب الهجرة في فنلندا"، مضيفة "عندها يمكنك أن تقول أو تكتب بغضب وبغباء".

 

ونُشرت التعليقات العنصرية القديمة المنسوبة للوزيرة تحت اسم "رييكا" على مدونة تخص يوسي هالا-آهو الرئيس السابق لحزب "فينز" الذي يتهم بالتحريض على الكراهية العنصرية بسبب كتاباته.

 

والاثنين لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تشابها بين الحياة الشخصية لكاتبة مدونة "رييكا" وريكا بورا، بينها زيارات متزامنة إلى برشلونة وخلفيات تعليمية مماثلة وإعلان أنها نباتية.

 

وقال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، الثلاثاء إنه "سيكون من الحكمة أن تتخذ الحكومة الفنلندية موقفا واضحا بعدم التسامح مطلقا مع العنصرية".

 

وفي يونيو، أُجبر، فيلهلم يونيلا، الوزير في الحكومة عن حزب "فينز" على الاستقالة بسبب تصريحات عدة مؤيدة للنازية.

 

وكان يونيلا قد ألقى بدعابة خلال الانتخابات البرلمانية هذا العام حول مرشح يحمل الرقم 88 باعتباره إشارة إلى "هايل هتلر"، لأن الحرف "هـ" هو الثامن في الأبجدية الفنلندية.

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

تقرير أمريكى يحذر: هبوط الأسعار فى الصين يهدد الاقتصاد العالمى

فى عيد ميلاده.. محطات فى حياة الفنان تامر عبدالمنعم

الولايات المتحدة تصبح رسميا العضو الـ194 باليونسكو

تركيا تقايض ضم الناتو للسويد بالـ إف 16 وبضمها لأوروبا

من المعبودة إيزيس إلى الملك امنمحات.. نظرة إلى روائع المتحف المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

91 قرارا في بيان "قمة الناتو-فيلنيوس".. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير