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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ميدفيدف: الحرب العالمية الثالثة تقترب

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا، بـ"مختلف الأسلحة، وآخرها الذخائر العنقودية، مآلها طريق مسدود" وأضاف أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب".

وفي بيان على حسابه بمنصة تليجرام، حول قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس أشار إلى أنّ النتائج الأولية كانت متطابقة مع توقعات روسيا السابقة.

وقال ميدفيدف: "العملية العسكرية الخاصة (لروسيا في أوكرانيا) ستستمر بنفس الأهداف، وأحدها هو رفض انضمام مجموعة نازيي كييف إلى حلف الناتو، وهو ما أصررنا عليه من البداية، ويعتبر أمرا مستحيلا بالنسبة لنا".

وأشار المسؤول الروسي إلى وجود تقارير تفيد بتعرض مدينة توكماك للقصف بالذخائر العنقودية، قائلا: "هذا يعني أنه حان الوقت للكشف عن ترساناتنا من هذا السلاح اللاإنساني".

ومن جانب آخر علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، على جملة "حلف الناتو لا يسعى للاشتباك مع روسيا" التي وردت في بيان الحلف، قائلة: "بالطبع، الناتو لا يسعى للاشتباك مع روسيا. الناتو فقط يشارك في الاشتباكات".

والجمعة الماضية، أعلنت الولايات المتحدة قرارها بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022. 

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