خبير اقتصادى يوضح أهمية قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات الحكومية

أوضح الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أهمية القرارات التي تناولها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، قائلاً: "إن هناك حرص كبير جدًا من الدولة المصرية على انجاح الطروحات الحكومية".

وأضاف كريم عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن نجاح الطروحات الحكومية يتبعه نجاح لمستهدفات الدولة التنموية، ويتبعه أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة بشأن استقرار سعر الصرف وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص، الذي بدوره سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الوزن النسبي لمجموعة من القطاعات وهي قطاع الاتصالات وقطاع الزراعة والصناعة، وهي مجموعة قطاعات تدخل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وبالتالي تعزز من مستهدفات الدولة التنموية في زيادة الوزن النسبي ومستهلك هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.