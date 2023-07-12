عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوضح تفاصيل تدشين لجنة تأهيل المفرج عنهم

أوضح طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تدشين لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم، قائلًا: "البداية كانت منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل العام الماضي".

وأضاف طاهر أبو زيد، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما وجه بتفعيل اللجنة، قامت اللجنة بعمل دور كبير جدًا، وكان من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل العام الماضي، أن اللجنة لا تقتصر فقط على إعداد قوائم للعفو الرئاسي، أو ترشيح من تنطبق عليهم معايير العفو الرئاسي، ولكن أيضًا تشملهم اللجنة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، حيث يتم دعمهم ومساندتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع ويندمجوا فيه، ويعودوا إلى أشغالهم وأعمالهم.

وأشار إلى أنه هنا ظهر دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحس وطني شديد، ومسؤولية سياسية ملقاة على كائن كبير مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تتبنى هذا الدور في إعادة دمج المفرج عنهم، سواء بقرارات عفو رئاسي أو بقرارات اخلاءات سبيل من النيابة العامة.