ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوضح تفاصيل تدشين لجنة تأهيل المفرج عنهم

طاهر أبو زيد عضو
طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أوضح طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تدشين لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم، قائلًا: "البداية كانت منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل العام الماضي". 

وأضاف طاهر أبو زيد، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما وجه بتفعيل اللجنة، قامت اللجنة بعمل دور كبير جدًا، وكان من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل العام الماضي، أن اللجنة لا تقتصر فقط على إعداد قوائم للعفو الرئاسي، أو ترشيح من تنطبق عليهم معايير العفو الرئاسي، ولكن أيضًا تشملهم اللجنة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، حيث يتم دعمهم ومساندتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع ويندمجوا فيه، ويعودوا إلى أشغالهم وأعمالهم. 

وأشار إلى أنه هنا ظهر دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحس وطني شديد، ومسؤولية سياسية ملقاة على كائن كبير مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تتبنى هذا الدور في إعادة دمج المفرج عنهم، سواء بقرارات عفو رئاسي أو بقرارات اخلاءات سبيل من النيابة العامة.

الأكثر قراءة

ذهب ليأكل الكشرى ولم ويعد.. مأساة أسرة فهد ابن بلبيس وجد متفحما بعد ٩٦ ساعة بحث

الباز يكشف ملابسات صورة إيمان البحر درويش: إليكم مفاجأة؟

ننشر التشكيل الجديد لمجلس الدولة حتى 30 يونيو 2024

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

ضحى بالهندسة من أجل الفن.. حكايات إيمان البحر درويش

الباز: إيمان البحر درويش غاضب من ابنته بسبب نشر صورته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

91 قرارا في بيان "قمة الناتو-فيلنيوس".. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير