طاهر أبو زيد يشيد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد انطلاق مهرجان العلمين

أشاد طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، قائلاً: "إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت مجهود استثنائي جبار".

وأضاف طاهر أبو زيد، خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه هي مصر التي يجب أن تكون، وهذه هي المشاهد التي يجب أن نسلط عليها الضوء، ولابد للعالم كله أن يراها، وهذه هي بداية الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن ما تشهده العلمين الجديدة من تطورات هو ما يجب أن نروج له عبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الكثير من المشاهد الأخرى التي يجب أن نسلط عليها الضوء خلال الفترة الماضية.