الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة كفر الزيات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تغيب فتاة بكفر الزيات وتبين أنها ضلت الطريق في مرسى مطروح.

بالنسبة لما تم نشره على احدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (إحدى الفتيات - مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية).

بالفحص وبإستدعاء والدة المتغيبة (ربة منزل) حضرت وبرفقتها كريمتها المُتغيبة، وبسؤالها قررت أنها أثناء تواجدها بمدينة مرسى مطروح خلال أجازة عيد الأضحى المبارك فوجئت بتغيب كريمتها عقب خروجها من منزل جدتها بتاريخ 29 /6 /2023 وتم العثور عليها بتاريخ 1/الجارى بمدينة مرسى مطروح حيث أنها ضلت الطريق أثناء العودة للمنزل ولم تتعرض لمكروه، وقيام عم المتغيبة بنشر صورتها على مواقع التواصل الإجتماعى للمساعدة فى العثور عليها ، وبسؤال المتغبية أيدت ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.