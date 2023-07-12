91 قرارا في بيان "قمة الناتو-فيلنيوس".. ماذا بعد؟ (1)

تؤشر، مبدئيا قرارات قمة الناتو التي أعلنت اليوم في الوثيقة التاريخية التي أعلن انها صادرة - بإجماع - رؤساء دول وحكومات الناتو المشاركين في اجتماع مجلس شمال الأطلسي في فيلنيوس 11 يوليو 2023.

عمليا، الحرب الروسية الأوكرانية، كانت المحطة الأساسية في قرارات القمة، إثر الحرب دوليا، على الأمن والسلم العالمي، واضح ومؤثر، ذلك أن نتاج ما يقارب من 18 شهرا من الحرب، وضع الحلف، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبقية الدول الأخرى، في ميزان استشراف المستقبل السياسي والأمني والعسكري، بالطبع، تمويل الحرب، والدعم الغربي لأوكرانيا، جلي، وأخذ من قرارات القمة البنود الرئيسة.

*وثيقة بقيمة التعاون الدولي ومصير العالم.

البيان يلتزم محاور سياسية أمنية، وإقليمية وجيوسياسية باتت معنية لتنظيم حال حلف الناتو ومستقبل العلاقات بين الآلاف، والدول التي طرحت على طاولة العضوية وصورة العالم ما بين الحرب ودبلوماسية مبادرات حل الأزمة وموقف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، من هذا الأمر، بالذات مع حيرة دول آسيا الصغرى والصين والهند وإيران والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية من استمرار أنفاس الصراع العسكري الذي دمر اقتصاديات العالم ورفع الأزمة الاقتصادية والتضخم وغياب حلول سلاسل الإمداد والغذاء في كل دول العالم.

*البند الأول، قيم مشتركة وحقوق الإنسان.

في بدء الوثيقة، التزم البند الأول بالقول:"نجتمع نحن ، رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي ، الملتزمون بالقيم المشتركة للحرية الفردية وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ، في فيلنيوس مع استمرار الحرب في القارة الأوروبية ، لإعادة تأكيد جهودنا. الروابط الدائمة عبر الأطلسي والوحدة والتماسك والتضامن في وقت حرج لأمننا وسلامنا واستقرارنا الدوليين. حلف الناتو هو حلف دفاعي. إنه المنتدى الفريد والأساسي والذي لا غنى عنه عبر الأطلسي للتشاور والتنسيق والعمل بشأن جميع الأمور المتعلقة بأمننا الفردي والجماعي. نعيد تأكيد التزامنا الحديدي بالدفاع عن بعضنا البعض وعن كل شبر من أراضي الحلفاء في جميع الأوقات ، وحماية مليار مواطن لدينا ، وحماية حريتنا وديمقراطيتنا ، وفقًا للمادة 5 من معاهدة واشنطن.. إننا نلتزم بالقانون الدولي وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ونلتزم بدعم النظام الدولي القائم على القواعد. تمثل هذه القمة علامة فارقة في تعزيز تحالفنا".

*" الدستور "تحصل على نص البيان الوثيقة، فيما يلي كامل البنود ال 91،ما الإشارة إلى خصوصية البند الأول اعلاه:

2. نرحب ترحيبا حارا بالرئيس زيلينسكي في الاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا. نتطلع إلى تبادل الآراء القيم مع رؤساء دول وحكومات أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا ، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية في هذه القمة. كما نرحب بالمشاركة مع وزيري خارجية جورجيا وجمهورية مولدوفا ، ومع نائب وزير خارجية البوسنة والهرسك ، حيث نواصل التشاور عن كثب بشأن تنفيذ تدابير الدعم المخصصة لحلف شمال الأطلسي.

3. نرحب بفنلندا كأحدث عضو في تحالفنا. هذه خطوة تاريخية لفنلندا ولحلف شمال الأطلسي. لسنوات عديدة ، عملنا بشكل وثيق كشركاء. نحن الآن نقف معًا كحلفاء. عضوية الناتو تجعل فنلندا أكثر أمانًا وحلف الناتو أقوى.

4. نعيد تأكيد التزامنا بسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وبالمادة 10 من معاهدة واشنطن. لكل دولة الحق في اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها. نتطلع إلى الترحيب بالسويد كعضو كامل العضوية في الحلف ، وفي هذا الصدد ، نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمين العام لحلف الناتو ورئيس تركيا ورئيس وزراء السويد.

5. تحطم السلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية. لقد انتهك الاتحاد الروسي القواعد والمبادئ التي ساهمت في قيام نظام أمني أوروبي مستقر ويمكن التنبؤ به. يمثل الاتحاد الروسي أكبر تهديد مباشر وأهم لأمن الحلفاء والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية. الإرهاب ، بجميع أشكاله ومظاهره ، هو التهديد المباشر غير المتكافئ لأمن مواطنينا والسلام والازدهار الدوليين. التهديدات التي نواجهها عالمية ومترابطة.

6. المنافسة الاستراتيجية وعدم الاستقرار المتفشي والصدمات المتكررة تحدد بيئتنا الأمنية الأوسع. يؤثر الصراع والهشاشة وعدم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط بشكل مباشر على أمننا وأمن شركائنا. إن الطموحات المعلنة لجمهورية الصين الشعبية وسياساتها القسرية تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا. لا نزال منفتحين على المشاركة البناءة مع جمهورية الصين الشعبية ، بما في ذلك بناء الشفافية المتبادلة ، بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف. ما زلنا نواجه التهديدات السيبرانية والفضائية والمختلطة وغيرها من التهديدات غير المتكافئة ، والاستخدام الضار للتكنولوجيات الناشئة والمدمرة.

7. تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن حربها العدوانية غير القانونية وغير المبررة وغير المبررة ضد أوكرانيا ، والتي قوضت بشكل خطير الأمن الأوروبي الأطلسي والعالمي ، والتي يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عنها. نواصل إدانتنا بأشد العبارات انتهاكات روسيا الصارخة للقانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة ، والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومبادئها. نحن لا نعترف ولن نعترف أبدًا بضم روسيا غير القانوني وغير الشرعي ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على جرائم الحرب الروسية وغيرها من الفظائع ، مثل الهجمات ضد المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية التي تحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية. يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ولا سيما ضد السكان المدنيين في أوكرانيا ، بما في ذلك الترحيل القسري للأطفال والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. يسلط تدمير سد كاخوفكا الضوء على العواقب الوخيمة للحرب التي بدأتها روسيا. كان للحرب الروسية تأثير عميق على البيئة ، والسلامة النووية ، والطاقة والأمن الغذائي ، والاقتصاد العالمي ، ورفاهية مليارات البشر حول العالم. يعمل الحلفاء على تمكين صادرات الحبوب الأوكرانية ويدعمون بنشاط الجهود الدولية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية. الطاقة والأمن الغذائي ، والاقتصاد العالمي ، ورفاهية مليارات البشر حول العالم. يعمل الحلفاء على تمكين صادرات الحبوب الأوكرانية ويدعمون بنشاط الجهود الدولية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية. الطاقة والأمن الغذائي ، والاقتصاد العالمي ، ورفاهية مليارات البشر حول العالم. يعمل الحلفاء على تمكين صادرات الحبوب الأوكرانية ويدعمون بنشاط الجهود الدولية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية.

8. يجب على روسيا أن توقف على الفور هذه الحرب العدوانية غير المشروعة ، وأن تكف عن استخدام القوة ضد أوكرانيا ، وأن تسحب بشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها ومعداتها من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا ، حتى مياهها الإقليمية. نحث جميع الدول على عدم تقديم أي نوع من المساعدة للعدوان الروسي وندين كل أولئك الذين يعملون بنشاط على تسهيل حرب روسيا. لقد كان دعم بيلاروسيا دورًا أساسيًا في استمرارها في توفير أراضيها وبنيتها التحتية للسماح للقوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا ومواصلة العدوان الروسي. يجب على بيلاروسيا على وجه الخصوص ، ولكن أيضًا إيران ، إنهاء تواطؤهما مع روسيا والعودة إلى الامتثال للقانون الدولي.

9. نرحب بالدعم القوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة للجهود المبذولة لتعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. نرحب بالتزام الرئيس زيلينسكي وندعمه في تحديد المبادئ لمثل هذا السلام من خلال صيغة السلام الخاصة به. نحن ملتزمون بتحقيق سلام عادل ودائم يدعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيما السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال. ونؤكد أن هذا لا يمكن أن يتحقق بدون انسحاب روسيا الكامل وغير المشروط. بينما دعينا روسيا إلى الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ذات مصداقية مع أوكرانيا ، لم تُظهر روسيا أي انفتاح حقيقي على سلام عادل ودائم.

10. نعيد تأكيد تضامننا الثابت مع أوكرانيا حكومةً وشعباً في الدفاع البطولي عن أمتهم وأرضهم وقيمنا المشتركة. نحن نؤيد تمامًا حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. لا نزال راسخين في التزامنا بزيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا ، وسنواصل دعمنا لأطول فترة ممكنة. نرحب بجهود جميع الحلفاء والشركاء المشاركين في تقديم الدعم لأوكرانيا.

11. نحن نؤيد تماما حق أوكرانيا في اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها. مستقبل أوكرانيا في الناتو. نعيد تأكيد الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في قمة عام 2008 في بوخارست بأن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو ، واليوم نحن ندرك أن طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل العضوية. أصبحت أوكرانيا قابلة للتشغيل المتبادل بشكل متزايد ومتكاملة سياسيًا مع الحلف ، وحققت تقدمًا كبيرًا في مسار الإصلاح الخاص بها. تماشياً مع ميثاق 1997 بشأن الشراكة المميزة بين الناتو وأوكرانيا وتكملة عام 2009 ، سيواصل الحلفاء دعم ومراجعة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا فيما يتعلق بإمكانية التشغيل البيني بالإضافة إلى إصلاحات الديمقراطية والقطاع الأمني ​​الإضافية المطلوبة. سيقيم وزراء خارجية الناتو بانتظام التقدم المحرز من خلال البرنامج الوطني السنوي المعدل. سيدعم التحالف أوكرانيا في إجراء هذه الإصلاحات في طريقها نحو العضوية المستقبلية. سنكون في وضع يسمح لنا بتوجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط.

12. يحظى أمن أوكرانيا بأهمية كبيرة بالنسبة للحلفاء والتحالف. لدعم المزيد من اندماج أوكرانيا مع الناتو ، اتفقنا اليوم على حزمة كبيرة من الدعم السياسي والعملي الموسع. لقد قررنا إنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا ، وهو هيئة مشتركة جديدة حيث يجلس الحلفاء وأوكرانيا كأعضاء متساوين لتعزيز الحوار السياسي والمشاركة والتعاون وتطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية إلى عضوية الناتو. وستوفر المشاورات المشتركة ، واتخاذ القرارات ، والأنشطة ، وستعمل أيضًا كآلية للتشاور بشأن الأزمات بين الناتو وأوكرانيا.

13. لا يزال استمرار تقديم المساعدة غير الفتاكة التي تمس الحاجة إليها لأوكرانيا من قبل الناتو من خلال حزمة المساعدة الشاملة يمثل أولوية. منذ قمة مدريد ، التزم الحلفاء والشركاء بأكثر من 500 مليون يورو لـ CAP. لدعم الردع والدفاع في أوكرانيا على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل ، اتفقنا اليوم على تطوير CAPإلى برنامج متعدد السنوات لأوكرانيا. ستساعد المساعدة المقدمة في إعادة بناء قطاع الأمن والدفاع الأوكراني ونقل أوكرانيا نحو العمل المشترك الكامل مع الناتو. سيستمر الحلفاء في تمويل السياسة الزراعية المشتركة بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها. نحن نرحب بشدة ونشجع مساهمات الشركاء.

14. زادت روسيا من حشدها العسكري متعدد المجالات ووجودها في مناطق البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​، وتحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة في القطب الشمالي. إن موقف روسيا الأكثر حزماً ، وقدراتها العسكرية الجديدة ، وأنشطتها الاستفزازية ، بما في ذلك بالقرب من حدود الناتو ، فضلاً عن مناوراتها الواسعة النطاق وعدم الإخطار والتدريبات المفاجئة ، لا تزال تهدد أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية. في أقصى الشمال ، تشكل قدرتها على تعطيل تعزيزات الحلفاء وحرية الملاحة عبر شمال الأطلسي تحديًا استراتيجيًا للحلف. سيستمر الناتو والحلفاء في الاضطلاع بالأنشطة الضرورية والمعايرة والمنسقة ، بما في ذلك من خلال ممارسة الخطط ذات الصلة.

15. إن تعميق التكامل العسكري الروسي مع بيلاروسيا ، بما في ذلك نشر القدرات العسكرية والأفراد العسكريين الروس المتقدمين في بيلاروسيا ، له تداعيات على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن الحلف. سيظل الناتو يقظًا وسيراقب التطورات عن كثب ، ولا سيما النشر المحتمل لما يسمى بالشركات العسكرية الخاصة في بيلاروسيا. ندعو بيلاروسيا إلى وقف أنشطتها الخبيثة ضد جيرانها ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والالتزام بالقانون الدولي.

16 - تقوم روسيا بتحديث قواتها النووية ، بما في ذلك مخزونها الكبير من الأسلحة ذات المدى المسرحي ، وتوسيع نظم الإيصال الجديدة والمدمرة ذات القدرة المزدوجة. من غير المقبول أن تستخدم روسيا مثل هذه الأنظمة ذات القدرة المزدوجة لمهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا. ندين نية روسيا المعلنة لنشر أسلحة نووية وأنظمة ذات قدرة نووية على الأراضي البيلاروسية ، الأمر الذي يوضح بشكل أكبر كيف تقوض الإجراءات الروسية المتكررة الاستقرار الاستراتيجي والأمن العام في المنطقة الأوروبية الأطلسية. إننا ندين خطاب روسيا النووي غير المسؤول والإشارات النووية القسرية. نستذكر البيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية الصادر في 3 يناير 2022 بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباقات التسلح.

17. تُظهر تصرفات روسيا موقفًا من التخويف الاستراتيجي وتؤكد على استمرار حاجة الناتو إلى مراقبة جميع هذه التطورات وتكييف موقفه حسب الضرورة. سيواصل الحلفاء العمل معًا بشكل وثيق للتصدي للتهديدات والتحديات التي تطرحها روسيا ، ويكررون التأكيد على أن أي استخدام روسي للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية سيواجه عواقب وخيمة.

18. كثفت روسيا إجراءاتها المختلطة ضد حلفاء وشركاء الناتو ، بما في ذلك من خلال الوكلاء. ويشمل ذلك التدخل في العمليات الديمقراطية ، والإكراه السياسي والاقتصادي ، وحملات التضليل الواسعة النطاق ، والأنشطة السيبرانية الخبيثة ، والأنشطة غير القانونية والتخريبية لأجهزة الاستخبارات الروسية. نحن نعمل على تحسين الأدوات المتاحة لنا لمواجهة الإجراءات الروسية الهجينة وسنضمن أن الحلفاء والحلفاء مستعدون لردع الهجمات المختلطة والدفاع عنها.

19. نسعى إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المنطقة الأوروبية الأطلسية وبين الناتو وروسيا. لا يسعى الناتو إلى المواجهة ولا يشكل أي تهديد لروسيا. في ضوء سياساتها وأفعالها العدائية ، لا يمكننا اعتبار روسيا شريكًا لنا. يعتمد أي تغيير في علاقتنا على وقف روسيا لسلوكها العدواني والامتثال الكامل للقانون الدولي. ما زلنا على استعداد للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو لإدارة المخاطر وتخفيفها ومنع التصعيد وزيادة الشفافية. في الوقت نفسه ، سنواصل التشاور وتقييم تداعيات سياسات وإجراءات روسيا على أمننا ، والرد على التهديدات والأعمال العدائية الروسية بطريقة موحدة ومسؤولة.

20. نرفض الإرهاب وندينه بشدة وبأشد العبارات الممكنة. إن مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أمر أساسي لدفاعنا الجماعي. يساهم دور الناتو في مكافحة الإرهاب في جميع المهام الأساسية الثلاث للحلف وهو جزء لا يتجزأ من نهج الحلف الشامل للردع والدفاع. سيستمر الحلفاء في محاربة هذا التهديد بعزم وتصميم وتضامن. كجزء من جهد أوسع للاستجابة الجماعية بشكل أفضل لهذا التهديد ، سنعمل على تطوير قدرات الحلفاء بشكل أكبر ، وسنواصل المشاركة مع التحالف العالمي لهزيمة داعش ومع الدول الشريكة من أجل دعم جهودهم ومساعدتهم على البناء. قدرتهم على مكافحة الإرهاب. سيواصل الناتو أيضًا المشاركة ، حسب الاقتضاء ،

21- تهدد المنظمات الإرهابية أمن سكاننا وقواتنا وأراضينا. لقد وسعوا شبكاتهم وعززوا قدراتهم واستثمروا في تقنيات جديدة لتحسين وصولهم وقدرتهم الفتاكة. سنواصل ردع التهديدات والتحديات التي تشكلها الجماعات الإرهابية والدفاع عنها والرد عليها ، على أساس مجموعة من تدابير المنع والحماية والرفض. لقد كلفنا المجلس في جلسة دائمة اليوم بتحديث إرشادات سياسة الناتو وخطة العمل بشأن مكافحة الإرهاب ، وإعادة التقييم ، بالتشاور مع شركائنا الإقليميين ، المجالات التي يمكن أن يقدم فيها الناتو المساعدة المدنية والعسكرية للشركاء في هذا المجال. نهجنا تجاه الإرهاب وأسبابه يتوافق مع القانون الدولي وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ،

22. الجوار الجنوبي لحلف الناتو ، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل ، يواجه تحديات أمنية وديموغرافية واقتصادية وسياسية مترابطة. وتتفاقم هذه المشاكل بسبب تأثير تغير المناخ ، والمؤسسات الهشة ، وحالات الطوارئ الصحية ، وانعدام الأمن الغذائي. يوفر هذا الوضع أرضًا خصبة لانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول ، بما في ذلك المنظمات الإرهابية. كما أنه يمكّن من التدخل المزعزع للاستقرار والقسر من قبل المنافسين الاستراتيجيين. تعمل روسيا على تأجيج التوترات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء هذه المناطق. يؤدي تفشي عدم الاستقرار إلى العنف ضد المدنيين ، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، فضلاً عن الهجمات على الممتلكات الثقافية والأضرار البيئية. فهو يساهم في النزوح القسري ، ويؤجج الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. تشكل هذه الاتجاهات تحديات عبر وطنية وإنسانية خطيرة ولها تأثير غير متناسب على النساء والأطفال والأقليات. استجابة للتداعيات العميقة لهذه التهديدات والتحديات داخل وحول المنطقة الأوروبية الأطلسية ، فقد كلفنا اليوم مجلس شمال الأطلسي في جلسة دائمة لإطلاق تفكير شامل وعميق بشأن التهديدات والتحديات القائمة والناشئة ، و فرص المشاركة مع الدول الشريكة ، والمنظمات الدولية ، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في المنطقة ، والتي ستقدمها قمتنا القادمة في عام 2024.

23- إن طموحات جمهورية الصين الشعبية وسياساتها القسرية المعلنة تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا. تستخدم جمهورية الصين الشعبية مجموعة واسعة من الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية لزيادة بصمتها العالمية وقوة المشروع ، بينما تظل غامضة بشأن استراتيجيتها ونواياها وحشدها العسكري. تستهدف العمليات الهجينة والسيبرانية الخبيثة لجمهورية الصين الشعبية وخطاب المواجهة والمعلومات المضللة الحلفاء وتضر بأمن التحالف. تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى التحكم في القطاعات التكنولوجية والصناعية الرئيسية والبنية التحتية الحيوية والمواد الإستراتيجية وسلاسل التوريد. تستخدم نفوذها الاقتصادي لخلق التبعيات الاستراتيجية وتعزيز نفوذها. وتسعى جاهدة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد ، بما في ذلك المجالات الفضائية والإلكترونية والبحرية.

24. لا نزال منفتحين على المشاركة البناءة مع جمهورية الصين الشعبية ، بما في ذلك بناء الشفافية المتبادلة ، بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف. نحن نعمل معًا بمسؤولية ، كحلفاء ، لمواجهة التحديات النظامية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على الأمن الأوروبي الأطلسي وضمان قدرة الناتو الدائمة على ضمان دفاع الحلفاء وأمنهم. نحن نعزز وعينا المشترك ، ونعزز قدرتنا على الصمود والاستعداد ، ونحمي من تكتيكات جمهورية الصين الشعبية القسرية والجهود المبذولة لتقسيم التحالف. سندافع عن قيمنا المشتركة والنظام الدولي القائم على القواعد ، بما في ذلك حرية الملاحة.

25. إن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا ومحاولاتهما المتآزرة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تتعارض مع قيمنا ومصالحنا. ندعو جمهورية الصين الشعبية إلى لعب دور بناء كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وإدانة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ، والامتناع عن دعم المجهود الحربي الروسي بأي شكل من الأشكال ، والكف عن تضخيم الرواية الكاذبة الروسية التي تلقي باللوم على أوكرانيا و الناتو لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا ، والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ندعو جمهورية الصين الشعبية بشكل خاص إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن تقديم أي مساعدة قاتلة لروسيا.

26 - وفي عام 2014 ، وافق رؤساء دول وحكومات الحلفاء في قمة ويلز على تعهد الاستثمار الدفاعي. منذ ذلك الحين ، حقق الحلفاء تقدمًا ملحوظًا وقاموا جميعًا بزيادة إنفاقهم الدفاعي ، وطوروا قواتهم وقدراتهم بشكل أكبر ، وساهموا في عمليات الحلفاء ومهامهم وأنشطتهم. ومع ذلك ، وكما يوضح المفهوم الاستراتيجي ، تواجه دولنا الآن تهديدات وتحديات أمنية أكثر عمقًا من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة.

27. تماشياً مع التزاماتنا بموجب المادة 3 من معاهدة واشنطن ، فإننا نلتزم بالتزام دائم باستثمار 2٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الدفاع. نحن نفعل ذلك لأننا ندرك أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد للوفاء بشكل مستدام بالتزاماتنا كحلفاء في الناتو ، بما في ذلك الوفاء بمتطلبات المعدات الرئيسية القائمة منذ فترة طويلة وأهداف قدرات الناتو ، وتوفير الموارد لخطط الدفاع الجديدة لحلف الناتو ونموذج القوة ، فضلاً عن المساهمة في عمليات ومهام الناتو وأنشطة. نؤكد أنه في كثير من الحالات ، ستكون هناك حاجة إلى إنفاق يتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من أجل معالجة أوجه النقص الحالية وتلبية المتطلبات عبر جميع المجالات الناشئة عن أمر أمان أكثر إثارة للجدل.

28. نلتزم باستثمار 20٪ على الأقل من ميزانياتنا الدفاعية على المعدات الرئيسية ، بما في ذلك البحث والتطوير ذات الصلة. نحن ندرك أن هذا يجب أن يتحقق بالاقتران مع حد أدنى قدره 2٪ من الإنفاق الدفاعي السنوي للناتج المحلي الإجمالي. نحن بحاجة إلى الحفاظ على تفوقنا التكنولوجي ، والاستمرار في تحديث وإصلاح قواتنا وقدراتنا ، بما في ذلك من خلال دمج التقنيات المبتكرة.

29. نلتزم بالمساهمة بالقوات والقدرات والموارد اللازمة في النطاق الكامل لعمليات الناتو ومهامه وأنشطته. وهذا يشمل تلبية متطلبات الردع والدفاع ، وتوفير القوات اللازمة لتنفيذ خطط الدفاع لحلف الناتو والمساهمة في عمليات إدارة الأزمات في الناتو. سيضمن الحلفاء أن قواتنا جاهزة ولديها ما يلزم من الأفراد والمعدات والتدريب وقطع الغيار واللوجستيات والبنية التحتية والمخزونات. نلتزم بتحسين قابلية التشغيل البيني لقواتنا الوطنية ، بما في ذلك من خلال الامتثال الشفافة لمعايير ومبادئ الناتو ومواصلة تطويرها.

30. للحصول على القدرات اللازمة ، يحتاج الحلف إلى صناعة دفاعية قوية وقادرة ، مع سلاسل إمداد مرنة. لا تزال الصناعة الدفاعية القوية عبر الحلف ، بما في ذلك صناعة دفاعية أقوى في أوروبا وتعاون صناعي دفاعي أكبر داخل أوروبا وعبر المحيط الأطلسي ، ضرورية لتقديم القدرات المطلوبة. علاوة على ذلك ، تماشياً مع التزاماتنا والتزاماتنا وعملياتنا ، سنقلل ونزيل ، حسب الاقتضاء ، العقبات التي تعترض التجارة الدفاعية والاستثمار بين الحلفاء.

يتبع