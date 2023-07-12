91 قرارا في بيان "قمة الناتو-فيلنيوس".. ماذا بعد؟

تؤشر، مبدئيا قرارات قمة الناتو التي أعلنت اليوم في الوثيقة التاريخية التي أعلن انها صادرة - بإجماع - رؤساء دول وحكومات الناتو المشاركين في اجتماع مجلس شمال الأطلسي في فيلنيوس 11 يوليو 2023.

عمليا، الحرب الروسية الأوكرانية، كانت المحطة الأساسية في قرارات القمة، إثر الحرب دوليا، على الأمن والسلم العالمي، واضح ومؤثر، ذلك أن نتاج ما يقارب من 18 شهرا من الحرب، وضع الحلف، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبقية الدول الأخرى، في ميزان استشراف المستقبل السياسي والأمني والعسكري، بالطبع، تمويل الحرب، والدعم الغربي لأوكرانيا، جلي، وأخذ من قرارات القمة البنود الرئيسة.

*وثيقة بقيمة التعاون الدولي ومصير العالم.

البيان يلتزم محاور سياسية أمنية، وإقليمية وجيوسياسية باتت معنية لتنظيم حال حلف الناتو ومستقبل العلاقات بين الآلاف، والدول التي طرحت على طاولة العضوية وصورة العالم ما بين الحرب ودبلوماسية مبادرات حل الأزمة وموقف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، من هذا الأمر، بالذات مع حيرة دول آسيا الصغرى والصين والهند وإيران والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية من استمرار أنفاس الصراع العسكري الذي دمر اقتصاديات العالم ورفع الأزمة الاقتصادية والتضخم وغياب حلول سلاسل الإمداد والغذاء في كل دول العالم.

*البند الأول، قيم مشتركة وحقوق الإنسان.

في بدء الوثيقة، التزم البند الأول بالقول:"نجتمع نحن ، رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي ، الملتزمون بالقيم المشتركة للحرية الفردية وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ، في فيلنيوس مع استمرار الحرب في القارة الأوروبية ، لإعادة تأكيد جهودنا. الروابط الدائمة عبر الأطلسي والوحدة والتماسك والتضامن في وقت حرج لأمننا وسلامنا واستقرارنا الدوليين. حلف الناتو هو حلف دفاعي. إنه المنتدى الفريد والأساسي والذي لا غنى عنه عبر الأطلسي للتشاور والتنسيق والعمل بشأن جميع الأمور المتعلقة بأمننا الفردي والجماعي. نعيد تأكيد التزامنا الحديدي بالدفاع عن بعضنا البعض وعن كل شبر من أراضي الحلفاء في جميع الأوقات ، وحماية مليار مواطن لدينا ، وحماية حريتنا وديمقراطيتنا ، وفقًا للمادة 5 من معاهدة واشنطن.. إننا نلتزم بالقانون الدولي وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ونلتزم بدعم النظام الدولي القائم على القواعد. تمثل هذه القمة علامة فارقة في تعزيز تحالفنا".

*" الدستور "تحصل على نص البيان الوثيقة، فيما يلي كامل البنود ال 91،ما الإشارة إلى خصوصية البند الأول اعلاه:

2. نرحب ترحيبا حارا بالرئيس زيلينسكي في الاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا. نتطلع إلى تبادل الآراء القيم مع رؤساء دول وحكومات أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا ، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية في هذه القمة. كما نرحب بالمشاركة مع وزيري خارجية جورجيا وجمهورية مولدوفا ، ومع نائب وزير خارجية البوسنة والهرسك ، حيث نواصل التشاور عن كثب بشأن تنفيذ تدابير الدعم المخصصة لحلف شمال الأطلسي.

3. نرحب بفنلندا كأحدث عضو في تحالفنا. هذه خطوة تاريخية لفنلندا ولحلف شمال الأطلسي. لسنوات عديدة ، عملنا بشكل وثيق كشركاء. نحن الآن نقف معًا كحلفاء. عضوية الناتو تجعل فنلندا أكثر أمانًا وحلف الناتو أقوى.

4. نعيد تأكيد التزامنا بسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وبالمادة 10 من معاهدة واشنطن. لكل دولة الحق في اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها. نتطلع إلى الترحيب بالسويد كعضو كامل العضوية في الحلف ، وفي هذا الصدد ، نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمين العام لحلف الناتو ورئيس تركيا ورئيس وزراء السويد.

5. تحطم السلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية. لقد انتهك الاتحاد الروسي القواعد والمبادئ التي ساهمت في قيام نظام أمني أوروبي مستقر ويمكن التنبؤ به. يمثل الاتحاد الروسي أكبر تهديد مباشر وأهم لأمن الحلفاء والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية. الإرهاب ، بجميع أشكاله ومظاهره ، هو التهديد المباشر غير المتكافئ لأمن مواطنينا والسلام والازدهار الدوليين. التهديدات التي نواجهها عالمية ومترابطة.

6. المنافسة الاستراتيجية وعدم الاستقرار المتفشي والصدمات المتكررة تحدد بيئتنا الأمنية الأوسع. يؤثر الصراع والهشاشة وعدم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط بشكل مباشر على أمننا وأمن شركائنا. إن الطموحات المعلنة لجمهورية الصين الشعبية وسياساتها القسرية تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا. لا نزال منفتحين على المشاركة البناءة مع جمهورية الصين الشعبية ، بما في ذلك بناء الشفافية المتبادلة ، بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف. ما زلنا نواجه التهديدات السيبرانية والفضائية والمختلطة وغيرها من التهديدات غير المتكافئة ، والاستخدام الضار للتكنولوجيات الناشئة والمدمرة.

7. تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن حربها العدوانية غير القانونية وغير المبررة وغير المبررة ضد أوكرانيا ، والتي قوضت بشكل خطير الأمن الأوروبي الأطلسي والعالمي ، والتي يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عنها. نواصل إدانتنا بأشد العبارات انتهاكات روسيا الصارخة للقانون الدولي ، وميثاق الأمم المتحدة ، والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومبادئها. نحن لا نعترف ولن نعترف أبدًا بضم روسيا غير القانوني وغير الشرعي ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على جرائم الحرب الروسية وغيرها من الفظائع ، مثل الهجمات ضد المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية التي تحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية. يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ولا سيما ضد السكان المدنيين في أوكرانيا ، بما في ذلك الترحيل القسري للأطفال والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. يسلط تدمير سد كاخوفكا الضوء على العواقب الوخيمة للحرب التي بدأتها روسيا. كان للحرب الروسية تأثير عميق على البيئة ، والسلامة النووية ، والطاقة والأمن الغذائي ، والاقتصاد العالمي ، ورفاهية مليارات البشر حول العالم. يعمل الحلفاء على تمكين صادرات الحبوب الأوكرانية ويدعمون بنشاط الجهود الدولية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية. الطاقة والأمن الغذائي ، والاقتصاد العالمي ، ورفاهية مليارات البشر حول العالم. يعمل الحلفاء على تمكين صادرات الحبوب الأوكرانية ويدعمون بنشاط الجهود الدولية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية. الطاقة والأمن الغذائي ، والاقتصاد العالمي ، ورفاهية مليارات البشر حول العالم. يعمل الحلفاء على تمكين صادرات الحبوب الأوكرانية ويدعمون بنشاط الجهود الدولية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية.

8. يجب على روسيا أن توقف على الفور هذه الحرب العدوانية غير المشروعة ، وأن تكف عن استخدام القوة ضد أوكرانيا ، وأن تسحب بشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها ومعداتها من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا ، حتى مياهها الإقليمية. نحث جميع الدول على عدم تقديم أي نوع من المساعدة للعدوان الروسي وندين كل أولئك الذين يعملون بنشاط على تسهيل حرب روسيا. لقد كان دعم بيلاروسيا دورًا أساسيًا في استمرارها في توفير أراضيها وبنيتها التحتية للسماح للقوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا ومواصلة العدوان الروسي. يجب على بيلاروسيا على وجه الخصوص ، ولكن أيضًا إيران ، إنهاء تواطؤهما مع روسيا والعودة إلى الامتثال للقانون الدولي.

9. نرحب بالدعم القوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة للجهود المبذولة لتعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. نرحب بالتزام الرئيس زيلينسكي وندعمه في تحديد المبادئ لمثل هذا السلام من خلال صيغة السلام الخاصة به. نحن ملتزمون بتحقيق سلام عادل ودائم يدعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيما السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال. ونؤكد أن هذا لا يمكن أن يتحقق بدون انسحاب روسيا الكامل وغير المشروط. بينما دعينا روسيا إلى الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ذات مصداقية مع أوكرانيا ، لم تُظهر روسيا أي انفتاح حقيقي على سلام عادل ودائم.

10. نعيد تأكيد تضامننا الثابت مع أوكرانيا حكومةً وشعباً في الدفاع البطولي عن أمتهم وأرضهم وقيمنا المشتركة. نحن نؤيد تمامًا حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. لا نزال راسخين في التزامنا بزيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا ، وسنواصل دعمنا لأطول فترة ممكنة. نرحب بجهود جميع الحلفاء والشركاء المشاركين في تقديم الدعم لأوكرانيا.

11. نحن نؤيد تماما حق أوكرانيا في اختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها. مستقبل أوكرانيا في الناتو. نعيد تأكيد الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في قمة عام 2008 في بوخارست بأن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو ، واليوم نحن ندرك أن طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل العضوية. أصبحت أوكرانيا قابلة للتشغيل المتبادل بشكل متزايد ومتكاملة سياسيًا مع الحلف ، وحققت تقدمًا كبيرًا في مسار الإصلاح الخاص بها. تماشياً مع ميثاق 1997 بشأن الشراكة المميزة بين الناتو وأوكرانيا وتكملة عام 2009 ، سيواصل الحلفاء دعم ومراجعة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا فيما يتعلق بإمكانية التشغيل البيني بالإضافة إلى إصلاحات الديمقراطية والقطاع الأمني ​​الإضافية المطلوبة. سيقيم وزراء خارجية الناتو بانتظام التقدم المحرز من خلال البرنامج الوطني السنوي المعدل. سيدعم التحالف أوكرانيا في إجراء هذه الإصلاحات في طريقها نحو العضوية المستقبلية. سنكون في وضع يسمح لنا بتوجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط.

12. يحظى أمن أوكرانيا بأهمية كبيرة بالنسبة للحلفاء والتحالف. لدعم المزيد من اندماج أوكرانيا مع الناتو ، اتفقنا اليوم على حزمة كبيرة من الدعم السياسي والعملي الموسع. لقد قررنا إنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا ، وهو هيئة مشتركة جديدة حيث يجلس الحلفاء وأوكرانيا كأعضاء متساوين لتعزيز الحوار السياسي والمشاركة والتعاون وتطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية إلى عضوية الناتو. وستوفر المشاورات المشتركة ، واتخاذ القرارات ، والأنشطة ، وستعمل أيضًا كآلية للتشاور بشأن الأزمات بين الناتو وأوكرانيا.

13. لا يزال استمرار تقديم المساعدة غير الفتاكة التي تمس الحاجة إليها لأوكرانيا من قبل الناتو من خلال حزمة المساعدة الشاملة يمثل أولوية. منذ قمة مدريد ، التزم الحلفاء والشركاء بأكثر من 500 مليون يورو لـ CAP. لدعم الردع والدفاع في أوكرانيا على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل ، اتفقنا اليوم على تطوير CAP إلى برنامج متعدد السنوات لأوكرانيا. ستساعد المساعدة المقدمة في إعادة بناء قطاع الأمن والدفاع الأوكراني ونقل أوكرانيا نحو العمل المشترك الكامل مع الناتو. سيستمر الحلفاء في تمويل السياسة الزراعية المشتركة بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها. نحن نرحب بشدة ونشجع مساهمات الشركاء.

14. زادت روسيا من حشدها العسكري متعدد المجالات ووجودها في مناطق البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​، وتحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة في القطب الشمالي. إن موقف روسيا الأكثر حزماً ، وقدراتها العسكرية الجديدة ، وأنشطتها الاستفزازية ، بما في ذلك بالقرب من حدود الناتو ، فضلاً عن مناوراتها الواسعة النطاق وعدم الإخطار والتدريبات المفاجئة ، لا تزال تهدد أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية. في أقصى الشمال ، تشكل قدرتها على تعطيل تعزيزات الحلفاء وحرية الملاحة عبر شمال الأطلسي تحديًا استراتيجيًا للحلف. سيستمر الناتو والحلفاء في الاضطلاع بالأنشطة الضرورية والمعايرة والمنسقة ، بما في ذلك من خلال ممارسة الخطط ذات الصلة.

15. إن تعميق التكامل العسكري الروسي مع بيلاروسيا ، بما في ذلك نشر القدرات العسكرية والأفراد العسكريين الروس المتقدمين في بيلاروسيا ، له تداعيات على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن الحلف. سيظل الناتو يقظًا وسيراقب التطورات عن كثب ، ولا سيما النشر المحتمل لما يسمى بالشركات العسكرية الخاصة في بيلاروسيا. ندعو بيلاروسيا إلى وقف أنشطتها الخبيثة ضد جيرانها ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والالتزام بالقانون الدولي.

16 - تقوم روسيا بتحديث قواتها النووية ، بما في ذلك مخزونها الكبير من الأسلحة ذات المدى المسرحي ، وتوسيع نظم الإيصال الجديدة والمدمرة ذات القدرة المزدوجة. من غير المقبول أن تستخدم روسيا مثل هذه الأنظمة ذات القدرة المزدوجة لمهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا. ندين نية روسيا المعلنة لنشر أسلحة نووية وأنظمة ذات قدرة نووية على الأراضي البيلاروسية ، الأمر الذي يوضح بشكل أكبر كيف تقوض الإجراءات الروسية المتكررة الاستقرار الاستراتيجي والأمن العام في المنطقة الأوروبية الأطلسية. إننا ندين خطاب روسيا النووي غير المسؤول والإشارات النووية القسرية. نستذكر البيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية الصادر في 3 يناير 2022 بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباقات التسلح.

17. تُظهر تصرفات روسيا موقفًا من التخويف الاستراتيجي وتؤكد على استمرار حاجة الناتو إلى مراقبة جميع هذه التطورات وتكييف موقفه حسب الضرورة. سيواصل الحلفاء العمل معًا بشكل وثيق للتصدي للتهديدات والتحديات التي تطرحها روسيا ، ويكررون التأكيد على أن أي استخدام روسي للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية سيواجه عواقب وخيمة.

18. كثفت روسيا إجراءاتها المختلطة ضد حلفاء وشركاء الناتو ، بما في ذلك من خلال الوكلاء. ويشمل ذلك التدخل في العمليات الديمقراطية ، والإكراه السياسي والاقتصادي ، وحملات التضليل الواسعة النطاق ، والأنشطة السيبرانية الخبيثة ، والأنشطة غير القانونية والتخريبية لأجهزة الاستخبارات الروسية. نحن نعمل على تحسين الأدوات المتاحة لنا لمواجهة الإجراءات الروسية الهجينة وسنضمن أن الحلفاء والحلفاء مستعدون لردع الهجمات المختلطة والدفاع عنها.

19. نسعى إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المنطقة الأوروبية الأطلسية وبين الناتو وروسيا. لا يسعى الناتو إلى المواجهة ولا يشكل أي تهديد لروسيا. في ضوء سياساتها وأفعالها العدائية ، لا يمكننا اعتبار روسيا شريكًا لنا. يعتمد أي تغيير في علاقتنا على وقف روسيا لسلوكها العدواني والامتثال الكامل للقانون الدولي. ما زلنا على استعداد للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو لإدارة المخاطر وتخفيفها ومنع التصعيد وزيادة الشفافية. في الوقت نفسه ، سنواصل التشاور وتقييم تداعيات سياسات وإجراءات روسيا على أمننا ، والرد على التهديدات والأعمال العدائية الروسية بطريقة موحدة ومسؤولة.

20. نرفض الإرهاب وندينه بشدة وبأشد العبارات الممكنة. إن مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أمر أساسي لدفاعنا الجماعي. يساهم دور الناتو في مكافحة الإرهاب في جميع المهام الأساسية الثلاث للحلف وهو جزء لا يتجزأ من نهج الحلف الشامل للردع والدفاع. سيستمر الحلفاء في محاربة هذا التهديد بعزم وتصميم وتضامن. كجزء من جهد أوسع للاستجابة الجماعية بشكل أفضل لهذا التهديد ، سنعمل على تطوير قدرات الحلفاء بشكل أكبر ، وسنواصل المشاركة مع التحالف العالمي لهزيمة داعش ومع الدول الشريكة من أجل دعم جهودهم ومساعدتهم على البناء. قدرتهم على مكافحة الإرهاب. سيواصل الناتو أيضًا المشاركة ، حسب الاقتضاء ،

21- تهدد المنظمات الإرهابية أمن سكاننا وقواتنا وأراضينا. لقد وسعوا شبكاتهم وعززوا قدراتهم واستثمروا في تقنيات جديدة لتحسين وصولهم وقدرتهم الفتاكة. سنواصل ردع التهديدات والتحديات التي تشكلها الجماعات الإرهابية والدفاع عنها والرد عليها ، على أساس مجموعة من تدابير المنع والحماية والرفض. لقد كلفنا المجلس في جلسة دائمة اليوم بتحديث إرشادات سياسة الناتو وخطة العمل بشأن مكافحة الإرهاب ، وإعادة التقييم ، بالتشاور مع شركائنا الإقليميين ، المجالات التي يمكن أن يقدم فيها الناتو المساعدة المدنية والعسكرية للشركاء في هذا المجال. نهجنا تجاه الإرهاب وأسبابه يتوافق مع القانون الدولي وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ،

22. الجوار الجنوبي لحلف الناتو ، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل ، يواجه تحديات أمنية وديموغرافية واقتصادية وسياسية مترابطة. وتتفاقم هذه المشاكل بسبب تأثير تغير المناخ ، والمؤسسات الهشة ، وحالات الطوارئ الصحية ، وانعدام الأمن الغذائي. يوفر هذا الوضع أرضًا خصبة لانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول ، بما في ذلك المنظمات الإرهابية. كما أنه يمكّن من التدخل المزعزع للاستقرار والقسر من قبل المنافسين الاستراتيجيين. تعمل روسيا على تأجيج التوترات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء هذه المناطق. يؤدي تفشي عدم الاستقرار إلى العنف ضد المدنيين ، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، فضلاً عن الهجمات على الممتلكات الثقافية والأضرار البيئية. فهو يساهم في النزوح القسري ، ويؤجج الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. تشكل هذه الاتجاهات تحديات عبر وطنية وإنسانية خطيرة ولها تأثير غير متناسب على النساء والأطفال والأقليات. استجابة للتداعيات العميقة لهذه التهديدات والتحديات داخل وحول المنطقة الأوروبية الأطلسية ، فقد كلفنا اليوم مجلس شمال الأطلسي في جلسة دائمة لإطلاق تفكير شامل وعميق بشأن التهديدات والتحديات القائمة والناشئة ، و فرص المشاركة مع الدول الشريكة ، والمنظمات الدولية ، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في المنطقة ، والتي ستقدمها قمتنا القادمة في عام 2024.

23- إن طموحات جمهورية الصين الشعبية وسياساتها القسرية المعلنة تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا. تستخدم جمهورية الصين الشعبية مجموعة واسعة من الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية لزيادة بصمتها العالمية وقوة المشروع ، بينما تظل غامضة بشأن استراتيجيتها ونواياها وحشدها العسكري. تستهدف العمليات الهجينة والسيبرانية الخبيثة لجمهورية الصين الشعبية وخطاب المواجهة والمعلومات المضللة الحلفاء وتضر بأمن التحالف. تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى التحكم في القطاعات التكنولوجية والصناعية الرئيسية والبنية التحتية الحيوية والمواد الإستراتيجية وسلاسل التوريد. تستخدم نفوذها الاقتصادي لخلق التبعيات الاستراتيجية وتعزيز نفوذها. وتسعى جاهدة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد ، بما في ذلك المجالات الفضائية والإلكترونية والبحرية.

24. لا نزال منفتحين على المشاركة البناءة مع جمهورية الصين الشعبية ، بما في ذلك بناء الشفافية المتبادلة ، بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف. نحن نعمل معًا بمسؤولية ، كحلفاء ، لمواجهة التحديات النظامية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على الأمن الأوروبي الأطلسي وضمان قدرة الناتو الدائمة على ضمان دفاع الحلفاء وأمنهم. نحن نعزز وعينا المشترك ، ونعزز قدرتنا على الصمود والاستعداد ، ونحمي من تكتيكات جمهورية الصين الشعبية القسرية والجهود المبذولة لتقسيم التحالف. سندافع عن قيمنا المشتركة والنظام الدولي القائم على القواعد ، بما في ذلك حرية الملاحة.

25. إن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا ومحاولاتهما المتآزرة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تتعارض مع قيمنا ومصالحنا. ندعو جمهورية الصين الشعبية إلى لعب دور بناء كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وإدانة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ، والامتناع عن دعم المجهود الحربي الروسي بأي شكل من الأشكال ، والكف عن تضخيم الرواية الكاذبة الروسية التي تلقي باللوم على أوكرانيا و الناتو لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا ، والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ندعو جمهورية الصين الشعبية بشكل خاص إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن تقديم أي مساعدة قاتلة لروسيا.

26 - وفي عام 2014 ، وافق رؤساء دول وحكومات الحلفاء في قمة ويلز على تعهد الاستثمار الدفاعي. منذ ذلك الحين ، حقق الحلفاء تقدمًا ملحوظًا وقاموا جميعًا بزيادة إنفاقهم الدفاعي ، وطوروا قواتهم وقدراتهم بشكل أكبر ، وساهموا في عمليات الحلفاء ومهامهم وأنشطتهم. ومع ذلك ، وكما يوضح المفهوم الاستراتيجي ، تواجه دولنا الآن تهديدات وتحديات أمنية أكثر عمقًا من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة.

27. تماشياً مع التزاماتنا بموجب المادة 3 من معاهدة واشنطن ، فإننا نلتزم بالتزام دائم باستثمار 2٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الدفاع. نحن نفعل ذلك لأننا ندرك أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد للوفاء بشكل مستدام بالتزاماتنا كحلفاء في الناتو ، بما في ذلك الوفاء بمتطلبات المعدات الرئيسية القائمة منذ فترة طويلة وأهداف قدرات الناتو ، وتوفير الموارد لخطط الدفاع الجديدة لحلف الناتو ونموذج القوة ، فضلاً عن المساهمة في عمليات ومهام الناتو وأنشطة. نؤكد أنه في كثير من الحالات ، ستكون هناك حاجة إلى إنفاق يتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من أجل معالجة أوجه النقص الحالية وتلبية المتطلبات عبر جميع المجالات الناشئة عن أمر أمان أكثر إثارة للجدل.

28. نلتزم باستثمار 20٪ على الأقل من ميزانياتنا الدفاعية على المعدات الرئيسية ، بما في ذلك البحث والتطوير ذات الصلة. نحن ندرك أن هذا يجب أن يتحقق بالاقتران مع حد أدنى قدره 2٪ من الإنفاق الدفاعي السنوي للناتج المحلي الإجمالي. نحن بحاجة إلى الحفاظ على تفوقنا التكنولوجي ، والاستمرار في تحديث وإصلاح قواتنا وقدراتنا ، بما في ذلك من خلال دمج التقنيات المبتكرة.

29. نلتزم بالمساهمة بالقوات والقدرات والموارد اللازمة في النطاق الكامل لعمليات الناتو ومهامه وأنشطته. وهذا يشمل تلبية متطلبات الردع والدفاع ، وتوفير القوات اللازمة لتنفيذ خطط الدفاع لحلف الناتو والمساهمة في عمليات إدارة الأزمات في الناتو. سيضمن الحلفاء أن قواتنا جاهزة ولديها ما يلزم من الأفراد والمعدات والتدريب وقطع الغيار واللوجستيات والبنية التحتية والمخزونات. نلتزم بتحسين قابلية التشغيل البيني لقواتنا الوطنية ، بما في ذلك من خلال الامتثال الشفافة لمعايير ومبادئ الناتو ومواصلة تطويرها.

30. للحصول على القدرات اللازمة ، يحتاج الحلف إلى صناعة دفاعية قوية وقادرة ، مع سلاسل إمداد مرنة. لا تزال الصناعة الدفاعية القوية عبر الحلف ، بما في ذلك صناعة دفاعية أقوى في أوروبا وتعاون صناعي دفاعي أكبر داخل أوروبا وعبر المحيط الأطلسي ، ضرورية لتقديم القدرات المطلوبة. علاوة على ذلك ، تماشياً مع التزاماتنا والتزاماتنا وعملياتنا ، سنقلل ونزيل ، حسب الاقتضاء ، العقبات التي تعترض التجارة الدفاعية والاستثمار بين الحلفاء.

31 - حلف الناتو هو أساس دفاعنا الجماعي. يتمثل الهدف الرئيسي لحلف الناتو وأكبر مسؤولياته في ضمان دفاعنا الجماعي ضد جميع التهديدات ومن جميع الاتجاهات. سيستمر الناتو في إنجاز ثلاث مهام أساسية: الردع والدفاع. منع الأزمات وإدارتها ؛ والأمن التعاوني. هذه العناصر مكملة لضمان الدفاع الجماعي والأمن لجميع الحلفاء.

32. الردع والدفاع في قلب الحلف ، مدعومين بالمادة 5 من معاهدة واشنطن ورابطة دائمة عبر الأطلسي. نحن نقوم بتحديث الناتو لعصر جديد من الدفاع الجماعي. نحن متحدون في التزامنا وعزمنا على الانتصار ضد أي معتد والدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء.

33 - مسترشدين بقراراتنا السيادية ، واستجابة للتهديدات التي نواجهها ، نظل يقظين ونقف معا في تضامن لضمان وجود كبير ومستمر لقواتنا العسكرية في جميع أنحاء التحالف في البر والجو والبحر ، على التوازي من خلال نهجنا الشامل 360 درجة. يعتمد موقف الردع والدفاع لحلف الناتو على مزيج مناسب من القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية ، تكملها القدرات الفضائية والإلكترونية. إنه دفاعي ومتناسب ومتوافق تمامًا مع التزاماتنا الدولية. سنستخدم الأدوات العسكرية وغير العسكرية بطريقة متناسبة ومتماسكة ومتكاملة للرد على جميع التهديدات لأمننا بالطريقة والتوقيت وفي المجال الذي نختاره.

34. استجابةً لبيئة أمنية متغيرة جذريًا ، نعمل على تعزيز الدفاع الجماعي لحلف الناتو ، ضد جميع التهديدات ، ومن جميع الاتجاهات. لا يمكننا استبعاد احتمال شن هجوم على سيادة الحلفاء وسلامتهم الإقليمية. منذ عام 2014 ، وخاصة في قمة مدريد 2022 ، اتخذنا قرارات لتعزيز موقفنا وتحديد مسار واضح للتكيف العسكري المتسارع. اليوم ، اتفقنا على تدابير مهمة لزيادة تعزيز موقف الردع والدفاع لحلف الناتو في جميع المجالات ، بما في ذلك تعزيز الدفاعات الأمامية وقدرة الحلف على التعزيز السريع لأي حليف يتعرض للتهديد. سننفذ هذه الإجراءات بالكامل ونحرم أي خصم محتمل من أي فرص محتملة للعدوان. لدينا:

ضع جيلًا جديدًا من خطط الدفاع الإقليمية ، بناءً على خططنا الإستراتيجية الحالية والمحددة المجال. ستعمل مجموعة الخطط هذه معًا على تحسين قدرتنا واستعدادنا بشكل كبير لردع أي تهديدات والدفاع ضدها ، بما في ذلك إشعار قصير أو بدون إشعار ، وضمان التعزيز في الوقت المناسب لجميع الحلفاء ، بما يتماشى مع نهجنا الشامل. إلى حد أكبر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة ، سيكون التخطيط لدفاعنا الجماعي متماسكًا تمامًا مع التخطيط لقواتنا وإدارة الموقف والقدرات والقيادة والسيطرة. لقد التزمنا بتوفير الموارد الكاملة وممارسة هذه الخطط بانتظام حتى نكون مستعدين للدفاع الجماعي عالي الكثافة ومتعدد المجالات.

متفقون على أن خططنا الدفاعية هي المحرك الرئيسي لتنظيم قواتنا والمتطلبات العسكرية المحددة التي يطلبها الناتو منها ، مما يسمح لنا بالرد بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع. من خلال نموذج قوة الناتو الجديد ، الذي تم الاتفاق عليه في قمة مدريد ، يقدم الحلفاء مجموعة أكبر من القوات ذات القدرة القتالية المخصصة ، بما في ذلك القوات ذات الاستعداد العالي ، وتحسين استجابتنا العسكرية ، وتسخير الخبرة الإقليمية والقرب الجغرافي. نقوم أيضًا بإنشاء قوة رد فعل متحالفة جديدة متعددة الجنسيات ومتعددة المجالات ، والتي ستوفر المزيد من الخيارات للاستجابة السريعة للتهديدات والأزمات في جميع الاتجاهات. نحن ملتزمون بتوفير القوات والإمكانيات اللازمة بالكامل.

تمت الموافقة على تعزيز قيادة وسيطرة حلف الناتو ، للتأكد من أنه يتمتع بالمرونة الكافية والمرونة والموظفين لتنفيذ خططنا. سيؤدي ذلك إلى تحسين قدرتنا على إجراء التدريبات ، وإدارة وضع الناتو في وقت السلم وفي الانتقال إلى الأزمات والصراع ، والاضطلاع بالقيادة والسيطرة على مجموعة كاملة من المهام ، بما في ذلك العمليات متعددة المجالات واسعة النطاق للدفاع الجماعي ، التي يتم إجراؤها بواسطة SHAPE والأوامر التابعة له ، بما في ذلك أوامر القوة المشتركة الثلاثة ذات القدرة المتساوية.

أكدنا من جديد قراراتنا في قمة مدريد بوضع قوات إضافية قوية جاهزة للقتال في مكانها على الجناح الشرقي لحلف الناتو ، لتوسيع نطاقها من مجموعات القتال الحالية إلى وحدات بحجم اللواء عند الاقتضاء ، مدعومة بتعزيزات موثوقة ومتوفرة بسرعة ، المعدات التي تم وضعها مسبقًا ، وتعزيز القيادة والسيطرة. المجموعات القتالية الثمانية متعددة الجنسيات موجودة الآن. سنواصل جهودنا لتنفيذ هذه القرارات ، بما في ذلك من خلال إظهار القدرة على توسيع نطاق وجودنا العسكري من خلال التدريبات الحية القوية عبر الجناح الشرقي للتحالف. نرحب بالجهود المستمرة التي يبذلها الحلفاء لزيادة تواجدهم في الجناح الشرقي لحلف الناتو ، مما يزيد من مصداقية الردع والدفاع. تُظهر كل هذه القوات عزمنا واستعدادنا للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء.

تمت الموافقة على تحسين الجاهزية والاستعداد وقابلية التشغيل البيني للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لحلف الناتو ، لا سيما من خلال التدريب المنتظم والوجود التناوبي لأنظمة وقدرات الدفاع الجوي الحديثة عبر منطقة مسؤولية SACEUR ، مع التركيز الأولي على الجناح الشرقي ، وبالتالي تعزيز ردعنا.

وافقنا على مواصلة عملنا في العمليات متعددة المجالات ، التي تم تمكينها من خلال التحول الرقمي لحلف الناتو ، والذي يعزز من ميزتنا العسكرية والتكنولوجية ، ويعزز قدرة الحلف على العمل بشكل حاسم عبر المجالات البرية والجوية والبحرية والفضائية والفضائية.

35. نرحب بالتقدم السريع نحو الاندماج الكامل لفنلندا في الردع والدفاع التابعين لحلف الناتو ، ووافقنا على استكمال هذه العملية في أقرب وقت ممكن.

36 - نحن بحاجة إلى صناعة دفاعية قوية ومرنة قادرة على تلبية الحاجة بشكل مستدام إلى تعزيز الدفاع الجماعي بشكل كبير. لقد صادقنا على خطة عمل الإنتاج الدفاعي وبنود عملها. ستضمن هذه الخطة مشاركة الناتو على المدى الطويل عبر الحلف بناءً على مبادئ الشفافية والمعاملة العادلة والمشاركة الشاملة. من خلال هذه الخطة ، ودعماً لأولويات الحلفاء الخاصة ، نحن ملتزمون بالاستفادة من دور الحلف كجهة داعية ، وواضع للمعايير ، وواضع ومتطلبات ومجمع ، وممكّن للتسليم لتعزيز القدرة الصناعية الدفاعية المستدامة. وسيدعم ذلك تركيز متجدد وعاجل على قابلية التشغيل البيني وتحسين معايير العتاد لضمان قدرة قواتنا على العمل معًا بسلاسة ، مع التركيز الأولي على الذخائر الأرضية.

37. إن قدراتنا العسكرية القوية حاسمة لردع الناتو ودفاعه. نواصل الاستثمار بشكل أكبر في القدرات المتقدمة والقابلة للتشغيل البيني في جميع المجالات ، مع التركيز بشكل خاص على القوات والقدرات القادرة على القتال ، والثقيلة في الغالب ، والقدرات المتطورة. ستعكس هذه متطلبات الخطط الدفاعية لحلف الناتو والمهام الأخرى. سوف نضمن توفير الموارد لهذه القدرات للحفاظ على المستويات العالية المطلوبة من الجاهزية. نواصل تحسين قابلية النشر والتشغيل البيني والتوحيد القياسي والاستجابة وتكامل القوات ودعم قواتنا من أجل إجراء عمليات عالية الكثافة والحفاظ عليها ، بما في ذلك عمليات الاستجابة للأزمات ، في البيئات الصعبة. تلعب عملية التخطيط الدفاعي لحلف الناتو دورًا رئيسيًا في تقاسم المخاطر والمسؤوليات ، ونعيد تأكيد التزامنا بتوفير حصصنا من القدرات المطلوبة من قبل الحلف للوفاء بمهامنا الأساسية الثلاث. ستضمن خطط تطوير القدرات لدينا الحفاظ على تفوقنا التكنولوجي ، مع إدراك التحديات والفرص التي توفرها التقنيات الناشئة والمعطلة ، مع ضمان تكاملها في الوقت المناسب. كما قررنا زيادة مخزوناتنا بشكل كبير من بعض الذخائر الحاسمة في المعركة.

38. سنواصل تقوية وممارسة قدرة الحلف بانتظام على التعزيز السريع لأي حليف يتعرض للتهديد. تعتبر التمارين طريقة أساسية لإظهار تصميم الحلف وقدرته. نحن نقوم بتكييف وتبسيط عمليات صنع القرار لدينا وتحسين فعالية نظام التنبيه والاستجابة لدينا.

39 - سنقدم بشكل فردي وجماعي النطاق الكامل للقوات والقدرات والخطط والموارد والأصول والبنية التحتية اللازمة للردع والدفاع ، بما في ذلك القتال المكثف والمتعدد المجالات ضد المنافسين الأقران المسلحين نوويا. وبناءً على ذلك ، سنعزز التدريبات والتمارين التي تحاكي البعد التقليدي ، وبالنسبة للحلفاء المعنيين ، البعد النووي للأزمة أو الصراع ، مما يسهل قدرًا أكبر من الاتساق بين المكونات التقليدية والنووية لموقف الردع والدفاع لحلف الناتو عبر جميع المجالات وطيف الصراع بأكمله.

40 - لقد سرّعنا جهودنا ، على الصعيد الوطني وفي منظمة حلف شمال الأطلسي على حد سواء ، لضمان تمكين منطقة مسؤولية SACEUR ، بما في ذلك اللوجستيات ، وتحسين قدرتنا على دعم تعزيز ودعم قوات الحلفاء داخل التحالف بأكمله وعبره ومنه. الأراضي ، بما في ذلك من خلال التجهيز المسبق للذخيرة والمعدات. كجزء من تمكين منطقة مسؤولية SACEUR ، فإننا نمضي قدمًا في عملنا بشأن ترتيبات توزيع إمدادات الوقود ، حيث أن توفير الوقود في الوقت المناسب لقوات الناتو العسكرية عند الاقتضاء في أوروبا يدعم استعداد الحلف واستجابته. ندرك أن البيئة الأمنية المتغيرة تمثل تحديًا أكثر إلحاحًا للخدمات اللوجستية الجماعية للحلف ، وسوف نبذل جهودًا سياسية وعسكرية لمواجهة هذا التحدي ، الاعتراف بأن الردع الموثوق به والدفاع يعتمدان على قدرة لوجستية كافية. الحراك العسكري الفعال ضروري للتمكين وهناك حاجة إلى مزيد من التقدم. يجب متابعة الجهود لضمان اتباع نهج متماسك وأوجه التآزر بين الناتو والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل العسكري.

41. يظل نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل التابع لحلف الناتو (IAMD) مفتاحًا للردع والدفاع الموثوق به ، والأمن غير القابل للتجزئة وحرية العمل للحلف ، بما في ذلك قدرة الناتو على التعزيز وتوفير استجابة استراتيجية. IAMD التابعة لحلف الناتو هي مهمة أساسية ومستمرة في أوقات السلم والأزمات والنزاعات. تتضمن IAMD التابعة لحلف الناتو جميع التدابير للمساهمة في ردع أي تهديد جوي وصاروخي أو إبطال أو تقليل فعاليتها. يتم تنفيذ هذه المهمة بمنهج 360 درجة ، وهي مصممة للتعامل مع جميع التهديدات الجوية والصاروخية المنبثقة عن جميع الاتجاهات الاستراتيجية من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

42. نشر الحلفاء IAMD ، بما في ذلك على الجانب الشرقي ردا على العدوان الروسي ضد أوكرانيا ، فضلا عن التدريبات والتدريب يظهر تضامن الحلفاء وتصميمهم. استنادًا إلى المفهوم الاستراتيجي ، وخط الأساس الجديد لموقف الردع والدفاع المتفق عليه في مدريد في عام 2022 ، والجيل الجديد من خطط الدفاع ، يواصل الناتو تعزيز IAMD من خلال تحسين جاهزية IAMD واستجابته وفعاليته وقابلية التشغيل البيني ، فضلاً عن التوافر. من المجال الجوي. يواصل الناتو والحلفاء تحسين قدرات IAMD ، مثل المراقبة والصواريخ الاعتراضية والقيادة والسيطرة. سنستمر في مراعاة التهديدات الجوية والصاروخية المتنوعة والصعبة بشكل متزايد والتي تتراوح من المركبات الجوية غير المأهولة البسيطة (UAVs) إلى الصواريخ المتطورة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

43. إن الهدف الأساسي لقدرة الناتو النووية هو الحفاظ على السلام ومنع الإكراه وردع العدوان. الأسلحة النووية فريدة من نوعها. ما دامت الأسلحة النووية موجودة ، سيظل الناتو تحالفًا نوويًا. هدف الناتو هو عالم أكثر أمانًا للجميع. نسعى لخلق بيئة أمنية لعالم خالٍ من الأسلحة النووية. إن الظروف التي قد يضطر فيها الناتو إلى استخدام الأسلحة النووية بعيدة للغاية. إن أي استخدام للأسلحة النووية ضد الناتو من شأنه أن يغير طبيعة النزاع بشكل جذري. يتمتع الحلف بالقدرات والعزم على فرض تكاليف على الخصم غير مقبولة وتفوق بكثير الفوائد التي قد يأمل أي خصم في تحقيقها.

44- إن القوات النووية الاستراتيجية للحلف ، ولا سيما قوات الولايات المتحدة ، هي الضمان الأعلى لأمن الحلف. تلعب القوات النووية الإستراتيجية المستقلة للمملكة المتحدة وفرنسا دورًا رادعًا خاصًا بها وتساهم بشكل كبير في الأمن العام للحلف. تساهم مراكز صنع القرار المنفصلة التابعة للحلفاء في الردع من خلال تعقيد حسابات الخصوم المحتملين. يعتمد موقف الردع النووي لحلف الناتو أيضًا على انتشار الأسلحة النووية للولايات المتحدة في أوروبا. لا تزال المساهمات الوطنية ، من قبل الحلفاء المعنيين ، للطائرات ذات القدرة المزدوجة ، فضلاً عن توفير القوات التقليدية والقدرات العسكرية لدعم مهمة الردع النووي لحلف شمال الأطلسي ، أساسية في هذا الجهد.

45. سيتخذ الناتو جميع الخطوات اللازمة لضمان مصداقية مهمة الردع النووي وفعاليتها وأمانها وأمنها. ويشمل ذلك الاستمرار في تحديث القدرة النووية لحلف الناتو وتحديث التخطيط لزيادة المرونة والقدرة على التكيف مع القوات النووية للحلف ، مع ممارسة سيطرة سياسية قوية في جميع الأوقات. يؤكد الحلف مجددًا على ضرورة ضمان أوسع مشاركة ممكنة من قبل الحلفاء المعنيين في ترتيبات الناتو لتقاسم الأعباء النووية لإظهار وحدة الحلف وتصميمه.

46 - يلتزم الحلف بضمان قدر أكبر من التكامل والاتساق في القدرات والأنشطة عبر جميع المجالات وطيف النزاع ، مع إعادة التأكيد على الدور الفريد والمتميز للردع النووي. سيستمر حلف الناتو في الحفاظ على قوة الردع الموثوقة ، وتعزيز اتصالاته الاستراتيجية ، وتعزيز فعالية تدريباته وتقليل المخاطر الإستراتيجية. حلف الناتو جاهز وقادر على ردع العدوان وإدارة مخاطر التصعيد في أزمة لها بعد نووي.

47 - يمكن للدفاع الصاروخي أن يكمل دور الأسلحة النووية في الردع ؛ لا يمكن أن تحل محلهم. يظل الهدف والمبادئ السياسية لنظام الدفاع ضد الصواريخ الباليستية (BMD) لحلف الناتو دون تغيير عن قمة لشبونة لعام 2010. إن نظام الدفاع الصاروخي الباليستي التابع لحلف الناتو دفاعي بحت ويهدف إلى مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الصادرة من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية. يظل الحلفاء ملتزمين بالتطوير الكامل لنظام الدفاع الصاروخي الباليستي التابع لحلف الناتو ، لمتابعة الدفاع الجماعي للحلف وتوفير التغطية الكاملة والحماية لجميع سكان الناتو الأوروبيين والأراضي والقوات ضد التهديد المتزايد الذي يشكله انتشار الصواريخ الباليستية.

48. يستند نظام الدفاع الصاروخي الباليستي لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى المساهمات الوطنية الطوعية ، بما في ذلك أصول النهج التكيفي الأوروبي المرحلي في رومانيا وتركيا وإسبانيا وبولندا ، بالإضافة إلى قيادة وسيطرة الدفاع الصاروخي الباليستي التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي ، وهو المكون الوحيد المؤهل للحصول على تمويل مشترك. ستوفر المساهمات الوطنية الطوعية الإضافية القوة. نحن ملتزمون بإكمال المكونات الأساسية الإضافية لقيادة وسيطرة الدفاع الصاروخي الباليستي لحلف الناتو ، وهو أمر ضروري لتحقيق المرحلة الرئيسية التالية قبل الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة.

49 - يظل الاستقرار الاستراتيجي ، الذي يتحقق من خلال الردع والدفاع الفعالين ، وتحديد الأسلحة ونزع السلاح ، والحوار السياسي الهادف والمتبادل أمرا أساسيا لأمننا. يساهم الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار بقوة في تحقيق أهداف الحلف. تهدف جهود الحلفاء بشأن الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار إلى تقليل المخاطر وتعزيز الأمن والشفافية والتحقق والامتثال. سوف نتابع جميع عناصر الحد من المخاطر الاستراتيجية ، بما في ذلك تعزيز بناء الثقة والقدرة على التنبؤ من خلال الحوار ، وزيادة التفاهم ، وإنشاء أدوات فعالة لإدارة الأزمات والوقاية منها. ستأخذ هذه الجهود في الاعتبار البيئة الأمنية السائدة وأمن جميع الحلفاء وتكمل موقف الردع والدفاع للحلف.

50 - لقد ساهمت عمليات الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار في تقديم مساهمة أساسية في تحقيق أهداف الحلف الأمنية وضمان الاستقرار الاستراتيجي وأمننا الجماعي ، وينبغي أن تستمر في ذلك. يتمتع الناتو بسجل حافل في أداء دوره في نزع السلاح وعدم الانتشار. بعد نهاية الحرب الباردة ، خفض الناتو بشكل كبير عدد الأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا واعتماده على الأسلحة النووية في إستراتيجية الناتو. لا يزال الحلفاء مصممين بشكل جماعي على دعم ودعم الاتفاقات والالتزامات القائمة لنزع السلاح ، والحد من التسلح ، وعدم الانتشار. سنعزز بشكل أكبر الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار ، كعنصر أساسي في الأمن الأوروبي الأطلسي ، مع مراعاة البيئة الأمنية السائدة وأمن جميع الحلفاء.

51 - ساهمت انتهاكات روسيا وتنفيذها الانتقائي لالتزاماتها وتعهداتها في مجال تحديد الأسلحة في تدهور المشهد الأمني ​​الأوسع نطاقا. إننا ندين تعليق روسيا المزعوم لمعاهدة ستارت الجديدة وعدم امتثالها لالتزاماتها الملزمة قانونًا بموجب المعاهدة. وندعو روسيا إلى العودة إلى التنفيذ الكامل للمعاهدة وكذلك إلى التصرف بمسؤولية والمشاركة بشكل بناء لتقليل المخاطر الاستراتيجية والنووية. كما ندين قرار روسيا الانسحاب من المعاهدة التاريخية بشأن القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ، الأمر الذي يوضح كذلك تجاهل روسيا المستمر للحد من التسلح ، وهو الأحدث في سلسلة من الإجراءات لتقويض الأمن الأوروبي الأطلسي. الحلفاء يحثون روسيا على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها ، واستغلال الوقت المتبقي قبل انسحابها لإعادة النظر في قرارها. سيستمر الحلفاء في التشاور بشأن تداعيات انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا وتأثيرها على أمن الحلف.

52 - تظل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الحصن الأساسي ضد انتشار الأسلحة النووية. إنه حجر الزاوية للنظام العالمي لعدم الانتشار النووي وهيكل نزع السلاح ، والمسار الوحيد الموثوق به لنزع السلاح النووي ، وإطار التعاون الدولي في تقاسم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا. يظل الحلفاء ملتزمين بقوة بالتنفيذ الكامل لمعاهدة عدم الانتشار عبر ركائزها الثلاثة ، بما في ذلك المادة السادسة. إن اعتراض روسيا على توافق الآراء في المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر غير مسؤول. وندعو جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى العمل معا لتنفيذ وتعزيز معاهدة عدم الانتشار في دورة الاستعراض الحالية لمعاهدة عدم الانتشار. ونؤكد على الحاجة الملحة إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ. وندعو إلى الشروع الفوري والاختتام المبكر للمفاوضات في مؤتمر نزع السلاح بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية لاستخدامها في صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة الأخرى وفقاً لتقرير مؤتمر نزع السلاح CD / 1299 والولاية الواردة فيه. وندعو جميع الدول التي لم تعلن بعد عن وقف اختياري طوعي لإنتاج المواد الانشطارية لاستخدامها في الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى وأن تحافظ عليها أن تفعل ذلك.

53- يدعم حلفاء الناتو الهدف النهائي المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية ، بما يتفق تمامًا مع جميع أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، والذي يتحقق بطريقة فعالة وقابلة للتحقق وتعزز الاستقرار الدولي وتستند إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع. لطالما كانت ترتيبات حلف الناتو لتقاسم الأعباء النووية متسقة تمامًا مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

54 - نؤكد من جديد أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تتعارض مع سياسة الردع النووي التي ينتهجها الحلف وتتعارض معها وتتعارض مع الهيكل الحالي لعدم الانتشار ونزع السلاح ، وتهدد بتقويض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، ولا يأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية الحالية. لا تغير معاهدة حظر الأسلحة النووية الالتزامات القانونية لبلداننا فيما يتعلق بالأسلحة النووية. نحن لا نقبل أي حجة بأن معاهدة حظر الأسلحة النووية تعكس أو تساهم بأي شكل من الأشكال في تطوير القانون الدولي العرفي. ندعو شركائنا وجميع البلدان الأخرى إلى التفكير بشكل واقعي في تأثير معاهدة الحظر على السلم والأمن الدوليين ، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،

55- وتعمل جمهورية الصين الشعبية بسرعة على توسيع وتنويع ترسانتها النووية بمزيد من الرؤوس الحربية وعدد أكبر من أنظمة الإيصال المتطورة لإنشاء ثالوث نووي ، بينما تفشل في الانخراط في شفافية ذات مغزى أو بذل جهود حسنة النية لتحقيق الحد من الأسلحة النووية أو الحد من المخاطر. نحن نعارض أي محاولة لإنتاج أو دعم إنتاج البلوتونيوم للبرامج العسكرية تحت ستار البرامج المدنية ، مما يقوض أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. نحث جمهورية الصين الشعبية على الانخراط في مناقشات استراتيجية للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار من خلال قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بسياساتها وخططها وقدراتها في مجال الأسلحة النووية.

56 - نعيد تأكيد تصميمنا الواضح على أنه لا يجوز لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا. ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد إيران لبرنامجها النووي. ندعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الضمانات التي تتطلبها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات السياسية المتعلقة بعدم الانتشار النووي دون مزيد من التأخير. إن وفاء إيران بهذه الالتزامات والتعهدات أمر بالغ الأهمية للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. كما ندعو إيران إلى وقف جميع أنشطة الصواريخ الباليستية التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231.

57- إننا ندين بأشد العبارات برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية التي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونكرر التأكيد على أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يجب أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي أسلحة دمار شامل أخرى وبرامج القذائف التسيارية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجوع فيها. ونحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال الكامل لها. ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى قبول العروض المتكررة للحوار التي قدمتها جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا.

58- يظل الاستخدام المحتمل للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أو الأسلحة ضد منظمة حلف شمال الأطلسي من قبل أطراف معادية وغير تابعة للدول يمثل تهديداً رئيسياً ومتطوراً لأمننا. نحن ننفذ سياسة الناتو الدفاعية الجديدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ، على النحو المتفق عليه في قمة مدريد ، ونستثمر في القدرات العسكرية اللازمة للعمل بفعالية والقتال والانتصار في أي بيئة ، ولضمان قدرتنا الوطنية والجماعية على الصمود ضد المخاطر والتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

59- يضمن الناتو حرية وأمن جميع أعضائه باستخدام الوسائل السياسية والعسكرية. تتطلب البيئة الأمنية المتطورة بشكل متزايد أن يتخذ الناتو نهجًا منظمًا ومصممًا خصيصًا يستخدم الأدوات غير العسكرية والعسكرية بطريقة مدروسة ومتماسكة ومستدامة ، عبر النطاق الكامل للسلام والأزمات والصراع. يستخدم الناتو مجموعة متنوعة من الأدوات غير العسكرية التي تدعم المهام الأساسية الثلاث للحلف. كما أنها تواصل العمل كمنصة لتعزيز الاستخدام المتماسك لهذه الأدوات من قبل الحلفاء ، تحت سلطتهم وسيطرتهم ، جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى. سنواصل تعزيز التواصل الاستراتيجي الفعال والواضح والمقنع.

60. بما أن الحرب في أوروبا قد أحدثت تغييراً جذرياً في طبيعة البيئة الأمنية الأوروبية - الأطلسية ، فقد أصبح التركيز على الاستخبارات أكثر بروزاً وأهمية في صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي في الحلف. تأتي قيمة مؤسسة استخبارات الناتو أولاً وقبل كل شيء من أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة للحلفاء التي تعمل بشكل وثيق معًا لتبادل المعلومات والاستمرار في ضمان أن يكون لدى الحلف فهم شامل للصورة الاستراتيجية العالمية. ولتحقيق هذه الغاية ، ستساهم القدرات الاستخباراتية للحلفاء في تحسين فهم الناتو للتهديدات والمخاطر والتحديات ، وفي تحسين قدراتنا التحليلية الهامة والمتنوعة. سنعزز تعاوننا الاستخباراتي داخل الحلف ومع الشركاء حسب الاقتضاء.

61 - تعد المرونة الوطنية والجماعية أساسًا أساسيًا للردع والدفاع الموثوق به وللتنفيذ الفعال للمهام الأساسية للتحالف ، وهي حيوية في جهودنا لحماية مجتمعاتنا وشعوبنا وقيمنا المشتركة. المرونة هي مسؤولية وطنية والتزام جماعي متجذر في المادة 3 من معاهدة واشنطن. اليوم اتفقنا على أهداف مرونة التحالف لعام 2023. نحن نبني على الالتزام المعزز بالقدرة على الصمود في عام 2021. ستعزز أهداف المرونة استعداد حلف الناتو والحلفاء ضد الصدمات والاضطرابات الاستراتيجية. ستعزز قدرتنا الوطنية والجماعية لضمان استمرارية الحكومة والخدمات الأساسية لشعوبنا ، وتمكين الدعم المدني للعمليات العسكرية ، في أوقات السلم والأزمات والصراع. سيستخدم الحلفاء هذه الأهداف لتوجيه عملية تطوير أهدافهم الوطنية وخطط التنفيذ ، بما يتوافق مع ملف المخاطر الوطني لكل منهم. سنعمل أيضًا على تحديد نقاط الضعف والتبعيات الاستراتيجية والتخفيف من حدتها ، بما في ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد والأنظمة الصحية. يجب على الحلفاء أيضًا تعزيز المرونة المجتمعية. وبينما نعزز جهودنا لبناء المرونة ، سنواصل العمل مع شركائنا المنخرطين في جهود مماثلة ، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ، من أجل جعل المنطقة الأوروبية الأطلسية وجوارنا الأوسع أكثر أمانًا. كما تساهم الإجراءات والالتزامات والالتزامات القانونية للحلفاء الأفراد في الهيئات الدولية الأخرى في تعزيز قدرتنا على الصمود. بما يتوافق مع ملف المخاطر الوطني الخاص بكل منهما. سنعمل أيضًا على تحديد نقاط الضعف والتبعيات الاستراتيجية والتخفيف من حدتها ، بما في ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد والأنظمة الصحية. يجب على الحلفاء أيضًا تعزيز المرونة المجتمعية. وبينما نعزز جهودنا لبناء المرونة ، سنواصل العمل مع شركائنا المنخرطين في جهود مماثلة ، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ، من أجل جعل المنطقة الأوروبية الأطلسية وجوارنا الأوسع أكثر أمانًا. كما تساهم الإجراءات والالتزامات والالتزامات القانونية للحلفاء الأفراد في الهيئات الدولية الأخرى في تعزيز قدرتنا على الصمود. بما يتوافق مع ملف المخاطر الوطني الخاص بكل منهما. سنعمل أيضًا على تحديد نقاط الضعف والتبعيات الاستراتيجية والتخفيف من حدتها ، بما في ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد والأنظمة الصحية. يجب على الحلفاء أيضًا تعزيز المرونة المجتمعية. وبينما نعزز جهودنا لبناء المرونة ، سنواصل العمل مع شركائنا المنخرطين في جهود مماثلة ، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ، من أجل جعل المنطقة الأوروبية الأطلسية وجوارنا الأوسع أكثر أمانًا. كما تساهم الإجراءات والالتزامات والالتزامات القانونية للحلفاء الأفراد في الهيئات الدولية الأخرى في تعزيز قدرتنا على الصمود. بما في ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد والأنظمة الصحية. يجب على الحلفاء أيضًا تعزيز المرونة المجتمعية. وبينما نعزز جهودنا لبناء المرونة ، سنواصل العمل مع شركائنا المنخرطين في جهود مماثلة ، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ، من أجل جعل المنطقة الأوروبية الأطلسية وجوارنا الأوسع أكثر أمانًا. كما تساهم الإجراءات والالتزامات والالتزامات القانونية للحلفاء الأفراد في الهيئات الدولية الأخرى في تعزيز قدرتنا على الصمود. بما في ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد والأنظمة الصحية. يجب على الحلفاء أيضًا تعزيز المرونة المجتمعية. وبينما نعزز جهودنا لبناء المرونة ، سنواصل العمل مع شركائنا المنخرطين في جهود مماثلة ، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ، من أجل جعل المنطقة الأوروبية الأطلسية وجوارنا الأوسع أكثر أمانًا. كما تساهم الإجراءات والالتزامات والالتزامات القانونية للحلفاء الأفراد في الهيئات الدولية الأخرى في تعزيز قدرتنا على الصمود.

62 - تعتمد قدرة التحالف على أداء مهامه الأساسية بشكل متزايد على اعتماد التكنولوجيات الرقمية. إدراكًا للحاجة الملحة لتحالف تحول رقميًا ، فقد اعتمدنا استراتيجية تنفيذ التحول الرقمي لدعم قدرتنا على إجراء عمليات متعددة المجالات ، ودفع قابلية التشغيل البيني عبر جميع المجالات ، وتعزيز الوعي بالأوضاع ، والاستشارات السياسية ، وتوظيف صنع القرار القائم على البيانات .

63- تتيح التكنولوجيات الناشئة والمعطلة فرصاً ومخاطر على حد سواء. إنهم يغيرون طبيعة الصراع ، ويكتسبون أهمية استراتيجية أكبر ويصبحون ساحات رئيسية للمنافسة العالمية. تم تسليط الضوء على الأهمية التشغيلية لأدوات EDT بالإضافة إلى الوصول إلى التقنيات التجارية وتكييفها في العمليات الحالية في سياق حرب العدوان الروسية على أوكرانيا. يستثمر المنافسون الاستراتيجيون لحلف الناتو وخصومه المحتملون بكثافة في التقنيات التي يمكن أن تكون فعالة للغاية ، لا سيما في الأنشطة الهجينة الخبيثة والحاسمة في الصراع. نحن نسرع ​​من جهودنا لضمان احتفاظ الحلف بتفوقه التكنولوجي في التقنيات الناشئة والمعطلة للاحتفاظ بقابلية التشغيل البيني والميزة العسكرية لدينا ، بما في ذلك من خلال حلول الاستخدام المزدوج. نحن نعمل معًا لاعتماد التقنيات الجديدة ودمجها ، والتعاون مع القطاع الخاص ، وحماية النظم البيئية للابتكار لدينا ، وتشكيل المعايير ، والالتزام بمبادئ الاستخدام المسؤول التي تعكس قيمنا الديمقراطية وحقوق الإنسان. سنضمن أننا نتصرف وفقًا للقانون الدولي ونسعى لبناء ثقة الجمهور. أطلق مُسرّع الابتكار الدفاعي لحلف الناتو لمنطقة شمال الأطلسي (DIANA) الآن أولى تحدياته للشركات الناشئة في دول الناتو. لمواصلة تطوير النظام البيئي للابتكار عبر الأطلسي ، سيبدأ صندوق الابتكار التابع لحلف الناتو ، وهو أول صندوق لرأس المال الاستثماري متعدد السيادات في العالم ، في الاستثمار في التكنولوجيا العميقة في الأشهر المقبلة. استكمالًا للاستراتيجيات المتفق عليها مؤخرًا بشأن الذكاء الاصطناعي والاستقلالية ، سيعمل الناتو على تطوير المزيد من الاستراتيجيات للتقنيات الناشئة والمدمرة الرئيسية ،

64 - ما زلنا نواجه تهديدات وتحديات مختلطة متزايدة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ، التي تستخدم أنشطة مختلطة ، بما في ذلك من خلال التدخل والاستخدام الضار للتكنولوجيات ، لاستهداف مؤسساتنا السياسية وهياكلنا الأساسية الحيوية ومجتمعاتنا وأنظمتنا الديمقراطية واقتصاداتنا وأمن مواطنينا. نظل متحدين في الدفاع عن مجتمعاتنا المنفتحة والديمقراطية ضد هذه الأنشطة الخبيثة. نعيد التأكيد على أن العمليات المختلطة ضد الحلفاء يمكن أن تصل إلى مستوى الهجوم المسلح ويمكن أن تدفع المجلس إلى الاحتجاج بالمادة 5 من معاهدة واشنطن. سنستمر في الاستعداد للتهديدات المختلطة وردعها والدفاع عنها ومكافحتها ، بما في ذلك من خلال احتمال نشر فرق الدعم الهجين المضاد. نواصل تطوير خيارات وقائية واستجابة شاملة ونقف على أهبة الاستعداد لتطبيقها لتعزيز المرونة وردع الجهات الخبيثة من الانخراط في عمليات مختلطة. قد يفكر الحلفاء الأفراد ، عند الاقتضاء ، في إسناد الأنشطة المختلطة والاستجابة بطريقة منسقة ، والاعتراف بالإسناد هو امتياز وطني سيادي. سنواصل معالجة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة ، بما في ذلك من خلال الاتصالات الاستراتيجية الإيجابية والفعالة. سنواصل أيضًا دعم شركائنا في تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات المختلطة. الاعتراف بالإسناد امتياز وطني سيادي. سنواصل معالجة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة ، بما في ذلك من خلال الاتصالات الاستراتيجية الإيجابية والفعالة. سنواصل أيضًا دعم شركائنا في تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات المختلطة. الاعتراف بالإسناد امتياز وطني سيادي. سنواصل معالجة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة ، بما في ذلك من خلال الاتصالات الاستراتيجية الإيجابية والفعالة. سنواصل أيضًا دعم شركائنا في تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات المختلطة.

65 - إن التهديد الذي تتعرض له الهياكل الأساسية الحيوية تحت سطح البحر حقيقي وهو آخذ في التطور. نحن ملتزمون بتحديد نقاط الضعف والتبعيات الاستراتيجية والتخفيف من حدتها فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية لدينا ، والاستعداد لردع الاستخدام القسري للطاقة والتكتيكات الهجينة الأخرى من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية وردعها والدفاع عنها. أي هجوم متعمد ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد موحد وحازم ؛ وهذا ينطبق أيضًا على البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر. تظل حماية البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر على أراضي الحلفاء مسؤولية وطنية ، فضلاً عن التزام جماعي. الناتو على استعداد لدعم الحلفاء إذا ومتى طلب ذلك. لقد اتفقنا على إنشاء المركز البحري لحلف الناتو لأمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر ضمن القيادة البحرية لحلف الناتو (MARCOM). كما اتفقنا على إنشاء شبكة تجمع بين الناتو والحلفاء والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لتحسين مشاركة المعلومات وتبادل أفضل الممارسات.

66 - إن الفضاء الإلكتروني محل نزاع في جميع الأوقات حيث تسعى الجهات الفاعلة في التهديد بشكل متزايد إلى زعزعة استقرار الحلف من خلال استخدام أنشطة وحملات إلكترونية خبيثة. سلطت الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا الضوء على مدى اعتبار الإنترنت سمة من سمات الصراع الحديث. نحن نواجه التهديدات السيبرانية الكبيرة والمستمرة والمتزايدة ، بما في ذلك أنظمتنا الديمقراطية والبنية التحتية الحيوية لدينا ، وكذلك حيث تكون جزءًا من الحملات المختلطة. نحن مصممون على استخدام مجموعة كاملة من القدرات لردع مجموعة كاملة من التهديدات السيبرانية والدفاع عنها ومواجهتها ، بما في ذلك من خلال النظر في الاستجابات الجماعية. يمكن لمجموعة واحدة أو تراكمية من الأنشطة السيبرانية الخبيثة أن تصل إلى مستوى الهجوم المسلح ويمكن أن تدفع مجلس شمال الأطلسي إلى الاحتجاج بالمادة 5 من معاهدة واشنطن ، على أساس كل حالة على حدة. ما زلنا ملتزمين بالعمل وفقًا للقانون الدولي ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء. نواصل تعزيز فضاء إلكتروني حر ومفتوح وسلمي وآمن ، ونواصل بذل المزيد من الجهود لتعزيز الاستقرار وتقليل مخاطر الصراع ، من خلال ضمان احترام القانون الدولي ودعم القواعد الطوعية لسلوك الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني. اليوم ، نؤيد مفهومًا جديدًا لتعزيز مساهمة الدفاع الإلكتروني في وضع الردع والدفاع العام لدينا. وستعمل على دمج مستويات الدفاع السيبراني الثلاثة لحلف الناتو - السياسية والعسكرية والتقنية - مما يضمن التعاون المدني العسكري في جميع الأوقات خلال أوقات السلم والأزمات والصراعات ، فضلاً عن المشاركة مع القطاع الخاص ، حسب الاقتضاء. القيام بذلك سيعزز وعينا المشترك بالحالة. يُعد تعزيز مرونتنا الإلكترونية أمرًا أساسيًا لجعل تحالفنا أكثر أمانًا وقدرة بشكل أفضل على التخفيف من احتمالية حدوث ضرر كبير من التهديدات السيبرانية. اليوم نعيد تأكيد وتعهدنا للدفاع السيبراني والتزمنا بأهداف وطنية جديدة طموحة لزيادة تعزيز دفاعاتنا الإلكترونية الوطنية على سبيل الأولوية ، بما في ذلك البنى التحتية الحيوية. لقد أطلقنا قدرة الناتو الافتراضية على دعم الحوادث الإلكترونية (VCISC) لدعم جهود التخفيف الوطنية استجابةً للأنشطة الإلكترونية الخبيثة الكبيرة. يوفر هذا للحلفاء أداة إضافية للمساعدة. سنسعى كذلك إلى تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة وفعالة حسب الاقتضاء ، بما في ذلك مع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية والصناعة والأوساط الأكاديمية ، تعزيز جهودنا لتعزيز الاستقرار الدولي في الفضاء السيبراني. تكملة للتبادلات الحالية ، سنعقد أول مؤتمر شامل للدفاع السيبراني للناتو في برلين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، حيث سيجمع صناع القرار على المستويات السياسية والعسكرية والتقنية.

67- للفضاء دور حاسم في أمن دولنا وازدهارها. يعد الفضاء أيضًا مجالًا متنازعًا بشكل متزايد ، ويتميز بالسلوك غير المسؤول والأنشطة الخبيثة ونمو قدرات الفضاء المضاد من قبل خصوم الناتو المحتملين والمنافسين الاستراتيجيين. يعد الحفاظ على الاستخدام الآمن والوصول غير المقيد إلى الفضاء أمرًا أساسيًا للردع والدفاع الفعالين. كجزء من عملنا على الفضاء كمجال تشغيلي ، نحن نسرع ​​تكامل الفضاء في التخطيط وممارسة وتنفيذ العمليات المشتركة ومتعددة المجالات في أوقات السلم والأزمات والصراع من أجل ضمان تنسيق تأثيرات الفضاء عبر جميع المجالات. لقد التزمنا بتعزيز مشاركة بياناتنا ومنتجاتنا وخدماتنا الفضائية داخل الناتو لدعم متطلبات الحلف وخططه الدفاعية. نرحب بالجهود الجارية بشأن برنامج الحلف للمراقبة المستمرة من الفضاء (APSS) متعدد الجنسيات ، والذي سيعمل على تحسين قدرات الناتو الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع. نرحب بتأسيس مركز الامتياز الفضائي للناتو في فرنسا. يلتزم الحلفاء بدعم القانون الدولي وسنواصل دعم الجهود الدولية للحد من تهديدات الفضاء من خلال تعزيز معايير وقواعد ومبادئ السلوكيات الفضائية المسؤولة. نعيد التأكيد على أن العمليات العدائية إلى الفضاء أو منه أو داخله يمكن أن تصل إلى مستوى الهجوم المسلح ويمكن أن تدفع مجلس شمال الأطلسي إلى الاحتجاج بالمادة 5 من معاهدة واشنطن. نرحب بتأسيس مركز الامتياز الفضائي للناتو في فرنسا. يلتزم الحلفاء بدعم القانون الدولي وسنواصل دعم الجهود الدولية للحد من تهديدات الفضاء من خلال تعزيز معايير وقواعد ومبادئ السلوكيات الفضائية المسؤولة. نعيد التأكيد على أن العمليات العدائية إلى الفضاء أو منه أو داخله يمكن أن تصل إلى مستوى الهجوم المسلح ويمكن أن تدفع مجلس شمال الأطلسي إلى الاحتجاج بالمادة 5 من معاهدة واشنطن. نرحب بتأسيس مركز الامتياز الفضائي للناتو في فرنسا. يلتزم الحلفاء بدعم القانون الدولي وسنواصل دعم الجهود الدولية للحد من تهديدات الفضاء من خلال تعزيز معايير وقواعد ومبادئ السلوكيات الفضائية المسؤولة. نعيد التأكيد على أن العمليات العدائية إلى الفضاء أو منه أو داخله يمكن أن تصل إلى مستوى الهجوم المسلح ويمكن أن تدفع مجلس شمال الأطلسي إلى الاحتجاج بالمادة 5 من معاهدة واشنطن.

68 - يؤدي أمن الطاقة دورا هاما في أمننا المشترك. أكدت أزمة الطاقة التي فاقمتها روسيا عن قصد على أهمية إمدادات الطاقة المستقرة والموثوقة وتنويع الطرق والموردين والمصادر. سنواصل تطوير قدرة الناتو لدعم السلطات الوطنية في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة. نحن ملتزمون بضمان إمدادات طاقة آمنة ومرنة ومستدامة لقواتنا العسكرية. بينما نقوم بتكييف تحالفنا مع التحول المستمر للطاقة ، سنضمن القدرة العسكرية والفعالية وقابلية التشغيل البيني. يسعى الحلفاء وسيواصلون السعي إلى تنويع إمدادات الطاقة الخاصة بهم ، بما يتماشى مع احتياجاتهم وظروفهم.

69- يمثل تغير المناخ تحدياً حاسماً له تأثير عميق على أمن الحلفاء الذي يواجه الأجيال الحالية والمقبلة. لا يزال يشكل تهديدا مضاعفا. يلتزم حلف الناتو بأن يصبح المنظمة الدولية الرائدة عندما يتعلق الأمر بفهم تأثير تغير المناخ على الأمن والتكيف معه. سنواصل معالجة تأثير تغير المناخ على الدفاع والأمن ، بما في ذلك من خلال تطوير أدوات التحليل الاستراتيجي المبتكرة. سنقوم بدمج اعتبارات تغير المناخ في جميع المهام الأساسية لحلف الناتو ، وسنعمل على تكييف بنيتنا التحتية وقدراتنا العسكرية وتقنياتنا لضمان المرونة في بيئات العمل المستقبلية. للمساهمة في التخفيف من تغير المناخ ، نحن ملتزمون بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير من قبل الهياكل والمنشآت السياسية والعسكرية لحلف الناتو ؛ سنساهم أيضًا في مكافحة تغير المناخ من خلال تحسين كفاءة الطاقة ، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة ، والاستفادة من الجيل التالي من التقنيات النظيفة المبتكرة ، مع ضمان الفعالية العسكرية والموقف الدفاعي والردع الموثوق به. سنواصل تعزيز تبادلاتنا مع البلدان الشريكة ، والمجتمع العلمي ، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى الناشطة في مجال تغير المناخ والأمن. نرحب بإنشاء مركز الناتو للتميز في مجال تغير المناخ والأمن في مونتريال. والاستفادة من الجيل التالي من التقنيات النظيفة المبتكرة ، مع ضمان الفعالية العسكرية وموقف الردع والدفاع الموثوق به. سنواصل تعزيز تبادلاتنا مع البلدان الشريكة ، والمجتمع العلمي ، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى الناشطة في مجال تغير المناخ والأمن. نرحب بإنشاء مركز الناتو للتميز في مجال تغير المناخ والأمن في مونتريال. والاستفادة من الجيل التالي من التقنيات النظيفة المبتكرة ، مع ضمان الفعالية العسكرية وموقف الردع والدفاع الموثوق به. سنواصل تعزيز تبادلاتنا مع البلدان الشريكة ، والمجتمع العلمي ، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى الناشطة في مجال تغير المناخ والأمن. نرحب بإنشاء مركز الناتو للتميز في مجال تغير المناخ والأمن في مونتريال.

70 - نحن ملتزمون بإدماج الأمن البشري وجداول أعمال المرأة والسلام والأمن في جميع مهامنا الأساسية. سنواصل العمل من أجل التفعيل الكامل لهذا الهدف ، من خلال سياسات قوية ومبادئ توجيهية تشغيلية واضحة ، من أجل تعزيز فعاليتنا التشغيلية وضمان التآزر بين الهياكل المدنية والعسكرية. من خلال القيام بذلك ، نحن نعمل مع الشركاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. نعيد تأكيد التزامنا بجدول أعمال طموح للأمن البشري. يتيح لنا نهج الأمن البشري والمبادئ التوجيهية لدينا تطوير رؤية أكثر شمولاً للبيئة البشرية ، والمساهمة في السلام والأمن الدائمين. اليوم ، نؤيد سياسة الناتو بشأن الأطفال والنزاع المسلح ، وسياسة محدثة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

71 - ندرك الأهمية الحاسمة لمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع جوانب السلام والاستقرار ، ونلاحظ الأثر غير المتناسب للنزاع على النساء والفتيات ، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. سنواصل باستمرار تنفيذ سياستنا بشأن المرأة والسلام والأمن ، وفي هذا السياق ، سنعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين ودمج المنظورات الجنسانية وتعزيز مبادئ أجندة المرأة والسلام والأمن التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كل ما نقوم به ، بما في ذلك عمليات الناتو ومهامه وأنشطته وعملنا في مواجهة التحديات الناشئة. سنقوم بتقييم وتحديث سياسة الناتو بشأن المرأة والسلام والأمن.

72. إن شراكات الناتو هي وستظل ضرورية للطريقة التي يعمل بها الناتو. إنهم يلعبون دورًا مهمًا في دعم المهام الأساسية الثلاث لحلف الناتو ونهجنا الأمني ​​الشامل. نحن ممتنون لشركائنا لمساهماتهم الكبيرة في الوعي بالموقف وعمليات ومهام وأنشطة الناتو ، بما في ذلك مشاريع الصندوق الاستئماني. تبرز البيئة الأمنية الحالية أهمية الشراكات. إنها ضرورية لحماية المشاعات العالمية وتعزيز قدرتنا على الصمود. سنعزز علاقاتنا مع الشركاء الذين يشاركون الحلف قيمه واهتمامه بدعم النظام الدولي القائم على القواعد. سنواصل تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي مع الشركاء ، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة والمصالح لكل من الحلفاء والشركاء. هذا يساهم في الاستقرار خارج حدودنا ويعزز أمننا في الداخل. سنعمل على زيادة التواصل مع البلدان في جوارنا الأوسع وفي جميع أنحاء العالم وسنظل منفتحين على المشاركة مع أي بلد أو منظمة ، عندما يؤدي ذلك إلى تعزيز أمننا المتبادل. لا نزال ملتزمين بالمبادئ التي تقوم عليها علاقاتنا مع شركائنا ، وقد اتخذنا خطوات لجعل شراكاتنا أكثر استراتيجية وأكثر تماسكًا وفعالية. سنناقش المقاربات المشتركة للتحديات الأمنية العالمية حيث تتأثر مصالح الناتو ، ونتشارك وجهات النظر من خلال مشاركة سياسية أعمق ، ونسعى إلى مجالات محددة للتعاون لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة. تماشياً مع خطة عمل النهج الشامل الخاصة بنا ، سنواصل السعي لتحقيق الاتساق داخل أدوات وخطوط عمل الناتو الخاصة ،

73 - يظل الاتحاد الأوروبي شريكا فريدا وأساسيا لمنظمة حلف شمال الأطلسي. إن شراكتنا الإستراتيجية ضرورية لأمن وازدهار دولنا والمنطقة الأوروبية الأطلسية. إنه مبني على قيمنا المشتركة وتصميمنا على مواجهة التحديات المشتركة والتزامنا القاطع بتعزيز وحماية السلام والحرية والازدهار. يدرك حلف الناتو قيمة الدفاع الأوروبي الأقوى والأكثر قدرة والذي يساهم بشكل إيجابي في الأمن عبر الأطلسي والعالمي ويكون مكملاً لحلف شمال الأطلسي وقابلاً للتشغيل المتبادل معه. إن تطوير قدرات دفاعية متماسكة ومتكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل ، وتجنب الازدواجية غير الضرورية ، هو المفتاح في جهودنا المشتركة لجعل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمانًا. مثل هذه الجهود ، بما في ذلك التطورات الأخيرة ، ستؤدي إلى قوة الناتو ، وتساعد في تعزيز أمننا المشترك ، المساهمة في تقاسم الأعباء عبر المحيط الأطلسي ، والمساعدة في توفير القدرات المطلوبة ، ودعم الزيادة الشاملة في الإنفاق الدفاعي. يواصل الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لجهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. بالنسبة للشراكة الإستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبي ، فإن المشاركة الكاملة للحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي في جهود الدفاع للاتحاد الأوروبي أمر ضروري. ونتطلع إلى خطوات متبادلة ، تمثل تقدمًا ملموسًا ، في هذا المجال لدعم شراكة استراتيجية قوية. نعيد التأكيد في مجملها على جميع القرارات والمبادئ والالتزامات المتعلقة بتعاون الناتو والاتحاد الأوروبي. سنواصل تعزيز هذه الشراكة بروح الانفتاح الكامل والشفافية والتكامل واحترام الولايات المختلفة للمنظمات ،

74- في سياق الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ، أصبح التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر أهمية. لقد أظهرنا بشكل لا لبس فيه وحدة الهدف والتصميم المشترك في الاستفادة من أدوارنا التكميلية والمتماسكة والمتداعمة. سيستمر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا. وفي هذا الصدد ، نرحب بإنشاء هيئة التنسيق المخصصة لموظفي الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا. لقد حققنا أيضًا نتائج ملموسة في الاتصالات الاستراتيجية ، بما في ذلك مكافحة المعلومات المضللة ، ومكافحة التهديدات المختلطة والسيبرانية ، والتمارين ، والتعاون العملياتي ، والقدرات الدفاعية ، والصناعة الدفاعية والبحوث ، ومكافحة الإرهاب ، وبناء القدرات الدفاعية والأمنية. نحن نعمل على توسيع نطاق تعاوننا في مجال المرونة وحماية البنية التحتية الحيوية والتقنيات الناشئة والمدمرة ، الفضاء ، والتداعيات الأمنية لتغير المناخ ، والمنافسة الجيوستراتيجية. سنواصل أيضًا معالجة التحديات المنهجية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على الأمن الأوروبي الأطلسي. يظل الحوار السياسي بين الناتو والاتحاد الأوروبي ضروريًا لتعزيز التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي.

75 - إن منطقة غرب البلقان منطقة ذات أهمية استراتيجية لحلف شمال الأطلسي كما يتضح من تاريخنا الطويل من التعاون والعمليات. لا نزال ملتزمين بقوة بأمن واستقرار غرب البلقان من خلال دعم الإصلاحات التي تعزز تطلعات الناتو والاتحاد الأوروبي الخاصة ببلدان المنطقة. سنواصل تعزيز حوارنا السياسي وتعاوننا العملي من أجل دعم الإصلاحات ، والسلام والأمن الإقليميين ، ومكافحة النفوذ الخبيث ، بما في ذلك المعلومات المضللة والتهديدات الهجينة والسيبرانية ، التي تشكلها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. تتطلب المنطقة اهتمامًا والتزامًا مستمرين من التحالف والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. القيم الديمقراطية ، وسيادة القانون ، والإصلاحات الداخلية ،

76 - تؤيد منظمة حلف شمال الأطلسي بقوة سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية ، وفقا للاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة. نحن نشجع المصالحة الداخلية ، ونحث القادة السياسيين على الامتناع عن الخطاب والأعمال الانقسامية والانفصالية. ولا نزال ملتزمين بتطلعات البلد الأوروبية الأطلسية. نواصل دعم جهود الإصلاح ، بما في ذلك من خلال حزمة بناء القدرات الدفاعية المتفق عليها حديثًا ، والمقر الرئيسي لحلف الناتو في سراييفو ، وأدوات التعاون والشراكة الواسعة النطاق ، ومن خلال برنامج الإصلاح الخاص بالبلد مع الناتو. نشجع البوسنة والهرسك على الاستفادة من دعم الناتو وتكثيف الجهود لإحراز تقدم في الإصلاحات في المجالات الرئيسية ،

77. إن تعزيز العلاقات بين الناتو وصربيا سيعود بالفائدة على الحلف وصربيا والمنطقة بأسرها. نتطلع إلى صربيا للانخراط مع الناتو وجيرانها بطريقة بناءة ، بما في ذلك في اتصالاتها العامة حول المنافع المتبادلة للتعاون بين الناتو وصربيا. نحن ندعم الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي والجهود الأخرى الرامية إلى تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا ، ونحث الجانبين على اغتنام الفرصة والانخراط بحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم. ندعو كلا الجانبين إلى وقف التصعيد على الفور ، والعودة إلى الحوار ، والانخراط بشكل بناء في تنفيذ الاتفاق على طريق التطبيع بين بلغراد وبريشتينا الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في بروكسل وأوهريد.

78 - وما زلنا ملتزمين باستمرار مشاركة الناتو في كوسوفو ، بما في ذلك من خلال قوة كوسوفو التي يقودها الناتو. ستواصل قوة كوسوفو توفير بيئة آمنة ومأمونة وحرية التنقل في كوسوفو تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1244. الإجراءات التصعيدية الأخيرة غير مقبولة وندين العنف في شمال كوسوفو وكذلك الهجمات غير المبررة التي تسببت في إصابات خطيرة لجنود الناتو . لقد عززنا وجود قوات القوة الأمنية الدولية في كوسوفو للرد على التوترات المتكررة. ستظل أي تغييرات تطرأ على وضع قوتنا في كفور بناءً على الظروف وليست مدفوعة بالتقويم.

79 - لمنطقة البحر الأسود أهمية استراتيجية بالنسبة للتحالف. ويبرز هذا بشكل أكبر من خلال الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. نؤكد دعمنا المستمر لجهود الحلفاء الإقليمية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والسلامة والاستقرار وحرية الملاحة في منطقة البحر الأسود بما في ذلك ، حسب الاقتضاء ، من خلال اتفاقية مونترو لعام 1936. سنواصل مراقبة وتقييم التطورات في المنطقة وتعزيز وعينا بالموقف ، مع التركيز بشكل خاص على التهديدات لأمننا والفرص المحتملة لتعاون أوثق مع شركائنا في المنطقة ، حسب الاقتضاء.

80 - نعيد تأكيد دعمنا لسلامة أراضي جورجيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا. إننا نقف بثبات في دعمنا لحق جورجيا في تقرير مستقبلها ومسار سياستها الخارجية بعيدًا عن التدخل الخارجي. ندعو روسيا إلى سحب القوات التي كانت متمركزة في جورجيا دون موافقتها. كما ندعو روسيا إلى التراجع عن اعترافها بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا ؛ وضع حد لعسكرة هذه المناطق ومواصلة المحاولات لفصلها بالقوة عن بقية جورجيا من خلال بناء حواجز تشبه الحدود ؛ ووقف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمضايقات بحق المواطنين الجورجيين. نحن نقدر عاليا مساهمات جورجيا الكبيرة في عمليات الناتو ، التي تظهر التزامها وقدرتها على المساهمة في الأمن الأوروبي الأطلسي. لا نزال ملتزمين بالاستفادة الكاملة من لجنة الناتو وجورجيا والبرنامج الوطني السنوي (ANP) في تعميق الحوار السياسي والتعاون العملي مع جورجيا. نعيد التأكيد على القرار الذي تم اتخاذه في قمة بوخارست لعام 2008 بأن تصبح جورجيا عضوًا في التحالف مع خطة عمل العضوية (MAP) كجزء لا يتجزأ من العملية ؛ نعيد التأكيد على جميع عناصر هذا القرار ، وكذلك القرارات اللاحقة. نرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ حزمة الناتو وجورجيا المعززة ، بما في ذلك إدارة الأزمات ، والأمن السيبراني ، والهندسة العسكرية ، والاتصالات الآمنة ، فضلاً عن المبادرات الجديدة في مجالات الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي (CBRN) و مرافق التدريب.

81 - نعيد تأكيد دعمنا للسلامة الإقليمية لجمهورية مولدوفا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا وندعو روسيا إلى سحب جميع قواتها المتمركزة في منطقة ترانسنيستريا دون موافقة مولدوفا. إننا نقف بثبات في دعمنا لحق مولدوفا في تقرير مستقبلها ومسار سياستها الخارجية بعيدًا عن التدخل الخارجي ، ونحترم تمامًا الحياد الدستوري لمولدوفا. يعمل الناتو على تكثيف دعمه السياسي والعملي لتعزيز مرونته ودعم استقلاله السياسي في ضوء البيئة الأمنية المتدهورة. يرحب الحلفاء بجهود مولدوفا لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية ويلتزمون بدعم مولدوفا وهي تتقدم في اندماجها الأوروبي.

82 - الشرق الأوسط وأفريقيا منطقتان ذات أهمية استراتيجية. سنعمل على تعميق مشاركاتنا السياسية وتواصلنا في الدبلوماسية العامة مع شركائنا القدامى في الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون. كما سنزيد من تواصلنا مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة ، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي. نحن ننفذ حزم بناء القدرات الدفاعية للعراق والأردن وموريتانيا وتونس. كما سنستكشف مع السلطات الأردنية إمكانية إنشاء مكتب ارتباط لحلف شمال الأطلسي في عمان.

83. يظل حلف الناتو والحلفاء ملتزمين بدعمنا للعراق وقدرته على تحقيق الاستقرار في البلاد. نحن ندرك الجهود المتواصلة والتقدم الذي تحرزه حكومة العراق وقوات الأمن العراقية لمحاربة داعش / داعش. نشجع على إحراز مزيد من التقدم في حرب العراق ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. تواصل بعثة الناتو في العراق تقديم المشورة غير القتالية ودعم بناء القدرات للمؤسسات الأمنية العراقية في منطقة بغداد الكبرى ، وقد عمقت التعاون مع وزارة الدفاع العراقية. بناءً على طلب من الحكومة العراقية ، فإننا ندرس توسيع مهمة الناتو في العراق ، من خلال تطويرها لتقديم المشورة إلى وزارة الداخلية العراقية بشأن الشرطة الاتحادية. مهمة الناتو في العراق ستظل مدفوعة بالطلب ،

84- إن دعم إيران للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا له تأثير على الأمن الأوروبي الأطلسي. ندعو إيران إلى وقف دعمها العسكري لروسيا ، ولا سيما نقلها للطائرات بدون طيار (UAVs) التي استخدمت لمهاجمة البنية التحتية الحيوية ، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أنشطة إيران الخبيثة داخل أراضي الحلفاء. كما ندعو إيران إلى الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار ، بما في ذلك مصادرة السفن البحرية ، والقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين.

85 - تعتبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسي ، بالنظر إلى أن التطورات في تلك المنطقة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي الأطلسي. نرحب بمساهمة شركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا - في الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية ، بما في ذلك التزامهم بدعم أوكرانيا. سنعزز حوارنا وتعاوننا بشكل أكبر لمواجهة تحدياتنا الأمنية المشتركة ، بما في ذلك الدفاع السيبراني والتكنولوجيا والهجين ، مدعومًا بالتزامنا المشترك بدعم القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد.

86 - تساهم مشاركة منظمة حلف شمال الأطلسي مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والاتحاد الأفريقي ، في الأمن الدولي. سوف نعزز هذه التفاعلات لتعزيز مصالحنا المشتركة. نحن نستكشف إمكانية إنشاء مكتب اتصال في جنيف لزيادة تعزيز مشاركتنا مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.

87. سوف نضمن توفير الموارد الكافية لقراراتنا السياسية. سنبني على التقدم المحرز لضمان أن تتناسب زيادة نفقات الدفاع الوطني والتمويل المشترك لحلف الناتو مع تحديات نظام أمني أكثر إثارة للجدل.

88- ونشيد بجميع النساء والرجال الذين يعملون بلا كلل من أجل أمننا الجماعي ، ونكرم جميع من دفعوا الثمن النهائي أو أصيبوا بجروح لحمايتنا وأسرهم.

89 - يظل حلف الناتو أقوى تحالف في التاريخ. كما في الماضي ، سنقف أمام اختبار الزمن في حماية حرية وأمن حلفائنا والمساهمة في السلام والأمن.

90 - نعرب عن تقديرنا لكرم الضيافة الذي قدمته لنا جمهورية ليتوانيا. نتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للحلف في واشنطن العاصمة في عام 2024 ، يليها اجتماع في هولندا في عام 2025.