ضياء رشوان يكشف الدور الداعم للرئيس السيسى للحوار الوطنى

أوضح الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الدور الداعم للرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، قائلًا: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من أنشأ فكرة المبادرة للحوار الوطني".

وأضاف رشوان خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن أي دعوة للحوار من هذا النوع وهذا المستوى والحضور والأسقف الغير موجودة ، لم يكن لأحد أن يستطيع تنفيذها سوى رئيس الجمهورية.



وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون لدينا جميعًا رغبة للحوار أيًا كان مستوانا، لكن قول رئيس الجمهورية بأنه يدعو لحوار وطني شامل حول العمل الوطني في الحياة الراهنة ويدعو جميع القوى ويقول بأن هذا الإصلاح السياسي تأخر، فهو ما يعتبر إشارة البدء لشيء نشهد أمام الله سبحانه وتعالى بأنه لا يوجد أحد قال ما يجب مناقشته وما لا يجب مناقشته.

وتابع: "مجلس أمناء الحوار الوطني اجتمع في أول اجتماع له، وكان عددهم 21 شخص يمثلون إلغاء تام بين كل الفرقاء السياسيين في مصر، وقررنا جميعا بأننا لن نقترب من الدستور، وبالتالي فإن الدستور هو الحكم لأنه قاعدة الشرعية".