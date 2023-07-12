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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الروسى يشن هجوما مضادا على محور كراسنى ليمان

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الجيش الروسي شن خلال اليومين الماضيين هجوما مضادا على محور كراسني ليمان، وتقدم بعمق 1.5 كيلومتر وكيلومترين على طول الجبهة.

 

وقال الوزير الروسي -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الثلاثاء- "على محور كراسني ليمان، صدت مفارز هجومية من كتائب البنادق الآلية 15 و21 التابعة لمجموعة الوسط، هجوما لسرية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة كارمازينوفكا، وبعد أن دمرتها، شنت الوحدات الروسية هجوما مضادا، وتقدمت بعمق 1.5 كيلومتر وعلى طول الجبهة كيلومترين".

 

وأضاف: "منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".

 

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