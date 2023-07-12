رشوان: المجتمع المصرى انتفض فى وجه الجماعة الإرهابية حينما شعر بالخطر على هويته

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجتمع المصري انتفض في وجه الجماعة الإرهابية عندما شعر بالخطر على هويته.

وأضاف رشوان خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن ثورة 30 يونيو 2013م حسمت للغالبية الساحقة من المصريين قضية الهوية حيث خرج ما بين 30 إلى 35 مليون، مؤكدا أن الشارع المصري لا يوجد بممارسات خارج المعتاد عن الهوية الوطنية لمصر والمصريين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو نجحت في انقاذ الهوية الوطنية، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو استعادة الهوية المصرية من الاختطاف على يد الجماعة الإرهابية.

وأكد أن الولاء للدولة هو أن يكون للمواطن مصلحة فيها، حيث لابد أن يكون المواطن حريص على الدولة لأجل مصلحته بها، معقبًا:" حب الوطن ليس مجرد شعر بل حب الوطن مصلحة".