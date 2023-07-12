زيلينسكى: أوكرانيا ستجعل حلف الأطلسى أقوى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيجعل التحالف "أقوى".

جاء ذلك في كلمة ألقاها فور وصوله إلى العاصمة الليتوانية فيلينوس، استعداد للمشاركة غدا في اجتماع مع قادة الناتو، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ندد زيلينسكي بعدم تحديد قادة الناتو إطارا زمنيا لانضمام أوكرانيا، ووصف الوضع بأنه "سخيف ويشجع على الإرهاب الروسي" ضد بلاده.

وقال: "أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يكون هناك إطارا زمنيا لتوجيه دعوة الانضمام، أو عضوية أوكرانيا في حد ذاتها".

وتستضيف ليتوانيا قمة زعماء حلف الناتو التي تنعقد على مدار يومين، وتبحث رغبة كييف في الانضمام إلى الحلف وسبل دعمها عسكريا.