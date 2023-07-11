ضياء رشوان: "الإخوان" الإرهابية شككت فى جدية الحوار الوطنى قبل انطلاقه

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جماعة الإخوان الإرهابية شككت في جدية الحوار الوطني قبل انطلاقه، لافتًا إلى أن الإخوان رأوا بأعينهم الأسماء التي تفخر مصر بأنهم أبناؤها من كل الأطياف، معقبًا: "استمروا في البحث عن الغائبين فلم يجدوا أحدًا".

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن الإخوان أدركوا أن الحوار حقيقة، لافتًا إلى أنه عندما ابتدأ الحوار في 14 مايو في الجلسات التي رآها الناس، وفوجئ الإخوان بأن من يدير الجلسات ويتحدث فيها، هم غير المحسوبين على الموالاة، وأن بعض الجلسات المهمة جدًا والرئيسية يديرها أبناء المعارضة المحترمة في مصر ومعظمهم في الحركة المدنية وغيرها.

وأوضح أن هذا الأمر جعل الإخوان يتناولون اتجاهًا مختلفًا تمامًا، وهو تجاهل الحوار الوطني، لأنهم لم يعودوا يستطيعون الاستمرار في ادعاءاتهم، حيث أصبحت الصورة تتحدث عن نفسها.

وأشار إلى أن إعلام الإخوان ينتهج منهج الشتم في الدولة والموالين لها، لكن بعد الحوار الوطني ظهر أيضًا شتمهم للمعارضة التي في النهاية لا يقارنون بها، لأنها معارضة داخل هذا البلد ولم تتركه ولم تذهب إلى حيث ذهبوا.