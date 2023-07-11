رشوان: الحوار الوطنى خلق حالة من التفاعل بين التيارات المختلفة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة المصرية راعية لشعبها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية.

أضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن الحوار الوطني أتى في وقته ويعتبر إحدى أولويات الدولة في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني خلق حالة من التفاعل بين كافة القوى والتيارات المختلفة.

وأوضح أن الدولة تتكون من "هارد وير" وهو البناء والتنمية والمشروعات الخدمية وتتكون من "سوفت وير" وهي الكيانات الاجتماعية، مثل الأحزاب والنوادي والجمعيات.

أشار إلى أن الحوار الوطني يمثل السوفت وير وهى السياسة والإعلام والثقافة، لذا فإن أهميته ليست للجمهور الجديد فقط بل للمستقبل، لافتًا إلى أن كل مجهودات الدولة في البناء والتنمية التي أقيمت الفترة الماضية، لن تصل للمواطن إلا بوجود الإعلام والأحزاب ويحدث تكامل بين السوفت وير والهارد وير، أي تكامل بين الأحزاب والإعلام والحكومة.