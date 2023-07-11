ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رشوان: الحوار الوطنى خلق حالة من التفاعل بين التيارات المختلفة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة المصرية راعية لشعبها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية. 

أضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن الحوار الوطني أتى في وقته ويعتبر إحدى أولويات الدولة في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني خلق حالة من التفاعل بين كافة القوى والتيارات المختلفة.

وأوضح أن الدولة تتكون من "هارد وير" وهو البناء والتنمية والمشروعات الخدمية وتتكون من "سوفت وير" وهي الكيانات الاجتماعية، مثل الأحزاب والنوادي والجمعيات.

أشار إلى أن الحوار الوطني يمثل السوفت وير وهى السياسة والإعلام والثقافة، لذا فإن أهميته ليست للجمهور الجديد فقط بل للمستقبل، لافتًا إلى أن  كل مجهودات الدولة في البناء والتنمية التي أقيمت الفترة الماضية، لن تصل للمواطن إلا بوجود الإعلام والأحزاب ويحدث تكامل بين السوفت وير والهارد وير، أي تكامل بين الأحزاب والإعلام والحكومة.

الأكثر قراءة

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

الباز يكشف ملابسات صورة إيمان البحر درويش: إليكم مفاجأة؟

إعلامى يتغنى بتتويج الأهلى بالدورى: محدش يقول لبيراميدز لأ

هل توقفت المباحثات مع صندوق النقد؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

خبراء سودانيون عن قمة دول الجوار: مصر الأقدر على إنهاء الأزمة وتوحيد الفرقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير