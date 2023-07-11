إسرائيل تعلن اختطاف أحد مواطنيها في إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اختطاف مواطن إسرائيلي أثناء تواجده في منطقة جوندار بإثيوبيا.

ووفقًا لما نقلته قناة الشرق بلومبرج، فقد أفادت الوزارة بأنها تلقت بلاغًا، الإثنين، بشأن اختطافه، وأضافت أنها تتواصل مع أفراد عائلته في إسرائيل، وتعمل على التنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن الموضوع.

وأشارت الوزارة إلى أن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا يتواصل مع الجهات الأمنية المحلية في المنطقة التي اختطف فيها، بهدف تحريره في أقرب وقت ممكن.

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

ودعا البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام الحق في التجمع السلمي للمتظاهرين.

وقدم البيت الأبيض خطابًا للحكومة الإسرائيلية وفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، حيث حذر البيت الأبيض، حكومة نتنياهو من خطورة تطور القضايا الداخلية لحليف مثل إسرائيل والتي وصلت إلى مستوى القلق المتزايد لإدارة بايدن بشأن الاضطرابات الداخلية المتصاعدة في البلاد.

وشنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات للعشرات، واستخدمت القوة ضد المتظاهرين الذين احتشدوا ضد خطة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو.

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، هي الأكثر تطرفًا، وذلك على خلفية الخطوات الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بايدن، في لقاء مع شبكة «CNN» الأمريكية: "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفًا التي رأيتها منذ جولدا مائير.. الوزراء الذين يقولون يمكننا الوجود في أي مكان نريد، لكنهم جزء من المشكلة"، في إشارة إلى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن سموتريتش وبن غفير هما الوزيران الأكثر تطرفًا في حكومة إسرائيل الحالية، قائلًا: "ليس لديهما الحق في الوجود داخل الضفة الغربية، وأعتقد أننا كنا نتحدث معهما بانتظام، ونحاول تهدئة ما يحدث ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير".