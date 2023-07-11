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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فيلا "شاكوش" تُثير أزمة.. مطرب المهرجانات وزوجته يغادران قسم شرطة أكتوبر

حسن شاكوش
حسن شاكوش

غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، منذ قليل، ديوان قسم شرطة أول أكتوبر، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بين حسن شاكوش وزوجته، على خلفية تنفيذ قرار تمكين ريم طارق من مسكن الزوجية، وقيام حسن شاكوش بسب زوجته وتهديدها الأمر الذي اضطر قوة الشرطة إلى اصطحابهما لقسم الشرطة لإثبات الواقعة.

ويمثل صباح الأربعاء، "شاكوش" وزوجته ريم أمام نيابة أكتوبر أول للإدلاء بأقوالهما في المحاضر المتبادلة بينهما، حيث اتهم كل منهما الآخر بالسب وحررت ريم المحضر رقم 4025 لسنة 2023 إداري أكتوبر أول. 

وتحفظت قوات الشرطة على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتادت القوة حسن شاكوش إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد زوجته ريم طارق. 

وقال فهد مرزوق، محامي زوجة حسن شاكوش، إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة "شاكوش"، هددها في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلًا: "هوريكي إنتي هتقعدي بعد كده لوحدك"، كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه وتوجهت ريم طارق الى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تعديه وسبه لها. 

وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد خروجها في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك.

وقال مرزوق إنهم توجهوا إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تعرض موكلته للسب والشتم والتهديد من زوجها حسن شاكوش.

تنفيذ قرار التمكين 

وتم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا، حيث كان يتواجد بداخلها والدته وأشقاؤه وزوجاتهم حوالي 10 أفراد ودخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها. 

وحصلت ريم طارق، زوجة المطرب حسن شاكوش، على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة 6 أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق. 

فهد مرزوق المحامي

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتمت الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم أول أكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين. 

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