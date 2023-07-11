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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: اتهام كارلو أنشيلوتي بالاحتيال الضريبي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني متهم بالاحتيال الضريبي.

قال تقرير صحيفة El Mundo الإسبانية إن مدرب الملكي متهم بقضية تتهمه بالاحتيال على ما يُقارب الـ400 ألف يورو في عام 2014.

كان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أعلن قبل أيام أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في صيف عام 2024 قبل بطولة كوبا أمريكا. 

وقدم الاتحاد البرازيلي، فيرناندز دينيز يوم الثلاثاء الماضي كمدرب مؤقت للمنتخب البرازيلي كما كشف أن أنشيلوتي سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب خلال نحو عام واحد، ليقوده في كوبا أمريكا 2024.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في يونيو 2024، ولم يؤكد الاتحاد البرازيلي تعيينه من خلال بيان رسمي ولم يؤكد ريال مدريد رحيل المدرب الإيطالي في نهاية الموسم.

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