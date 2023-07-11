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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أزهرى يوضح مصير خطب رسول الله (فيديو)

الأزهر
الأزهر

قال الدكتور أحمد نبوى، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الإمام البخارى، هو من جمع خطب سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بألفاظها الكاملة، لافتًا إلى أن تلك الخطب موجودة فى كتب السنة. 

وتابع "نبوي" خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الناس كلها تعرف الإمام البخارى فقط، لكن لا نعرف على بن المدين، الذى علت مكانته عند البخارى حين قال ما استصغرت نفسى إلا عنده، شوف المكانة، على بن المدين ده هو اللى جمع خطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم". 

واستكمل: "خطب سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم موجودة فى كتب السنة، فى أكثر من 20 كتابًا، كذلك بعض الكتب فيها الخطب بألفاظها، لكن الصحابى لم يشر إلى أن هذه الخطبة لسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/Vwl7A4nQMw4

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