ناقدة فنية: نجوم عالميون كبار سيحضرون مهرجان العلمين

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، إن برنامج مهرجان العلمين الجديدة حافل بالكثير من الحفلات الفنية، لافتة إلى أن هناك حفلات لن يعلن عنها خلال هذا التوقيت.

وأضافت علا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة أن الحفل الذي أعلن عنه بشكل واضح هو حفل تامر حسني، لافتة إلى أنه سيتواجد نجوم عالميون، إضافة إلى وجود نجوم عرب كبار سيحضرون إلى مهرجان العلمين الجديدة، وذلك طبقًا لما طرح في الجلسة التحضيرية للمهرجان.

وأكدت أن مصر طوال الوقت وهي تحتضن كافة النجوم، فمن الطبيعي أن يكون النجوم العرب متواجدين كجزء أساسي، لافتة إلى أن هناك تصورات كثيرة لأنشطة مختلفة مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة.