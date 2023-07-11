وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم للخماسي الحديث عبر "الفيديو"

أقيم اليوم بقاعة د.جمال مختار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا، التي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية خلال الفترة من 11 حتى 17 يوليو الجاري.

وأقيم المؤتمر بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية وروبرت ستول عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي والدكتورة صفاء الشريف وكيل أول الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية، فيما تعذر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لالتزامه بتكليف هام، وتعذر أيضًا حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية نظرًا لتزامن افتتاح البطولة مع اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالقاهرة وموجهين كل الدعم لاتحاد الخماسي الحديث.

وأرسل وزير الشباب كلمة مسجلة للإعلان عن انطلاق البطولة وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين من كل الدول المتواجدة، مؤكدا على سعادته والدولة المصرية باستضافة الأحداث الرياضية العالمية كما هو الحال في السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الرياضة أن إقامة بطولة العالم للخماسي الحديث بنظامها الجديد لأول مرة في مصر دليل على ثقة الاتحاد الدولي في مصر والذي يأتي في إطار استضافة سلسلة البطولات العالمية في مصر بسبب البنية التحتية الممتازة التي تطورت في عصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المدينة دائما جاهزة لاستضافة كافة البطولات العالمية في كل الرياضيات مؤكدا أن استضافة بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث تحت 17 عاما هو نجاح جديد للمحافظة.

أضاف أن مدينة الإسكندرية استقبلت خلال البطولة أكثر من 35 دولة تشمل اللاعبين والإداريين والمدربين ورؤساء البعثات مشيرا إلى أن الجميع مرحب به على أرض مصر.

وتابع أنه يدعو كافة البعثات المشاركة في البطولة لزيارة المعالم الأثرية التاريخية للمحافظة باستضافة كاملة من المحافظة خلال البطولة أو عقب انتهاءها متمنيا للجميع التوفيق في المنافسات.

كما وجه الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على كل يقدمه كي تظهر الإسكندرية في أبهى صورة كعادتها.

كما رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالمهندس شريف العريان مؤكدا على جهده الكبير وعمله الدؤوب، فهو رئيس لاتحاد من أنجح إن لم يكن أنجح اتحاد مصري.

وأعرب “عبد الغفار” عن سعادته بإستضافة بطولة العالم للشباب بعد النجاح في استضافة بطولة العالم للناشئين 2021 وبطولة العالم للكبار العام الماضي التي حصلت على جائزة أفضل تنظيم في عام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، معربًا عن فخره لمهند شعبان صاحب ذهبية كأس العالم وأول المتأهلين من اللعبة لأوليمبياد باريس 2024، كونه أحد أبناء الأكاديمية.

وأكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في كلمته أن أهمية البطولة هذا العام يكمن في أنها تشهد التطبيق الأول لمنافسة الموانع على مستوى بطولات الاتحاد الدولي والتي سيتم استبدالها بلعبة الفروسية عقب أولمبياد باريس 2024.

وأردف “العريان” أن هناك صعوبات واجهت الاتحاد في تطبيق هذه اللعبة وأولها عدم التدريب الكافِ على المنافسة ولكن اللاعبين على قدر المسؤولية وأشكرهم على هذا الجهد.

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