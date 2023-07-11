كيف يمكن التعامل مع ابنك المدخن؟.. طبيبة تجيب

قالت د.ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان والتدخين بالأمانة العامة للصحة النفسية، إنه يجب التركيز مع الأبناء قبل إقبالهم على التدخين ومعرفة شخصياتهم وطريقتهم في التعامل وسماتهم الشخصية بالنسبة لسن المراهقة.

أضافت الإمام خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن أبرز السمات التي تتوفر في المقبلين على التدخين في سن المراهقة هى الاندفاعية، الاقبال على تجربة أي شيء، الرغبة في إظهار كبر السن والرغبة في إظهار الهوية الشخصية لدى الآخرين.

وأوضحت أن هناك بعض المظاهر في تغير السلوك لدى المقبلين على التدخين، مثل الغموض، اخفاء مصادر انفاق النقود، ألا يصبح هناك مبررات طوال الوقت لتصرفاته، لافتة إلى أنه يجب على الآباء والأمهات معرفة المرحلة التي يمر بها المراهق وكيفية تفكيره في الأمر، ومن ثم تتضح رؤية علاج المشكلة.