المستشار الرئاسى بجنوب السودان: استمرار الحرب سيغير الشخصية السودانية

- لا أحد يفهم السودانيين أكثر من الجنوبيين.. واستبعادهم من الوساطة يعمق الخلافات

- الشعب السودانى كان معروفًا بطيبته وكرمه ومعظم سكان الخرطوم لم يعيشوا مآسى الحروب

أكد الدكتور كاستيلو قرنق رينج، مستشار شئون الرئاسة بحكومة جنوب السودان، أنه لا أحد يفهم الشمال أكثر من الجنوبيين الذين يهمهم أن تنتهى الأزمة فى أسرع وقت، فى ظل المصالح المشتركة والمتداخلة، وعدم وجود موانع طبيعية تحول دون تمدد الحرب.

وأوضح المستشار الرئاسى، خلال حديثه إلى «الدستور»، أن إطالة أمد الحرب فى السودان ستؤدى إلى تغيير فى الشخصية السودانية، مع احتمال تحول السودان إلى دويلات متعددة وضعيفة.

■ بداية.. ما رؤية حكومة جنوب السودان لحل الأزمة فى السودان؟

- الأزمة السياسية فى السودان يمكن أن تُحل بنفس الطريقة التى تم بها حل الأزمة الأخيرة فى جنوب السودان، وهى أن تُوقف الحرب عن طريق وساطة، وفى حقيقة الأمر لا يوجد مَن يفهم مشكلة السودان أكثر من الرئيس سلفاكير ميارديت والجنوبيين، لأن قضايا السودان متداخلة كما يعلم الجميع، وليست لدى جوبا مصلحة خاصة غير المصالح المشتركة الواضحة والمعروفة، وهو ما يمكن أن يتم أيضًا بمشاركة العالم العربى والدول الإفريقية والمجتمع الدولى، لإرساء السلام فى جمهورية السودان.

ويمكن القول إن كل المحاولات التى يُراد بها استثناء جنوب السودان من الوساطة باءت بالفشل، فحتى بعض الدول العربية تربطها مصالح ذاتية مع هذا الطرف أو ذاك فى الحرب الدائرة فى السودان، لكن الرئيس سلفاكير تربطه علاقات مبنية على الثقة مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتى»، والطرفان يعلمان حقيقة حياد جنوب السودان، حتى الطفل يعى أن ما يضر السودان يضر الجنوب أيضًا.

■ فى رأيك.. ما مخاطر إطالة أمد الأزمة فى السودان؟

- الحروب الطويلة، بغض النظر عن الدول التى قامت فيها، تسهم فى تغيير طبيعة الشعوب، وتحولها من شعوب متفائلة إلى شعوب متشائمة وغير متكافلة.

والشعب السودانى كان معروفًا فى الشرق الأوسط وإفريقيا بطيبته وكرمه، ومعظم سكان الخرطوم لم يعيشوا مآسى الحروب التى قامت فى جنوب السودان ودارفور من قبل، لكنهم الآن يعرفون عنها بعد احتكاكهم المباشر، ولو كانوا قد عرفوا حقيقتها من قبل لما دامت الحرب ٢١ عامًا فى جنوب السودان.

ومن الأرجح أن إطالة أمد الحرب فى السودان ستغير من الشخصية السودانية، كما أن كل الذين هجروا الخرطوم، سواء إلى الريف أو إلى الخارج، لن يعودوا إليها بعد الحرب، لأن الخرطوم غدت مرتبطة بكل المآسى التى ارتُكبت، ومن خرج لن يتقبل بسهولة فكرة أن السلام قد عاد.

من الناحية السياسية، ستضعف الحكومة المركزية، ولن يكون من السهل الاحتفاظ بوحدة البلاد، ففى إقليم دارفور، الذى يطالب البعض بانفصاله، إذا انفصل فلن يكون هناك سلام، فمن يقتلون وينفذون التطهير العرقى فيه ضد «دار مساليت» مثلًا ليسوا من سكان السودان الشمالى، وكذلك فإن هناك ميلًا للانفصال فى شرق السودان وفى جنوب كردفان، أى أنه إذا لم يشد السودانيون من أزرهم ويوحدوا صفوفهم ويجدوا حلًا سريعًا لقضية الحرب فسيصبح السودان دويلات متعددة وضعيفة.

ويجب ملاحظة أن الحرب ستنتقل من دارفود وجنوب كردفان، لأنه لا توجد حواجز طبيعية تمنع تمددها إلى جنوب السودان عن طريق إشعال الفتن بين القبائل، فالقبائل العربية، التى تحارب الآن الحكومة فى الخرطوم كما يقال، هى نفس القبائل التى تعيش على طول الحدود مع جنوب السودان، وأحيانًا تقوم بينها وبين قبائل الجنوب خلافات على الماء والكلأ.

كذلك، ففى منطقة الساحل الإفريقى، حيث يزداد الجفاف ويمتد إلى مناطق كانت خضراء قبل فترة وجيزة، وحيث تفقد بحيرة تشاد ثلثى مياهها، فإن الجفاف ستنتج عنه محاولات هجرة من القبائل الرعوية من هذه المناطق فى اتجاه النيل والمناطق الخضراء فى إفريقيا، وبهذا تزداد المعارك اشتعالًا من أجل الموارد والماء والكلأ، كما أنها ستمتد جنوبًا إلى دول إفريقية مثل الكونغو وأوغندا وإفريقيا الوسطى، وسيتم تجييش كل هذه المجتمعات للدفاع عن نفسها.

لذا أُحذر من يظن أن المشكلة فى السودان ستظل سودانية بحتة، لهذا يريد الرئيس سلفاكير إيقاف الحرب الآن، وفى بداياتها؛ لأن من يشعلون نار الفتنة فى السودان لا يعرفون حقيقة عواقبها.