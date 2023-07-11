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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حقيقة وفاة 20 مريضًا داخل العناية المركزة بحريق فى مستشفى بكفر الشيخ

حريق في مستشفى بكفر
حريق في مستشفى بكفر الشيخ

أكد أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، أنه لا صحة مطلقا لما يتردد علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة 20 مريضا إثر نشوب حريق بقسم العناية المركزة بمستشفي سيدي سالم المركزي، داعيًا رواد مواقع التواصل إلي تحري المصداقية قبل نشر أي معلومة، وتحديدا فيما يخص القطاع الصحي وعدم إثارة الشائعات والبلبلة.

وكشف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، خلال تصريحات لـ"الدستور"، حقيقة ما حدث، قائلا: بالفعل نشب حريق بمستشفى سيدي سالم المركزي بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور تم التعامل معه وإخماد الحريق بعد ما يقرب من 10 دقائق ولم يسفر عن أي حالات وفاة للمرضي بالمستشفى، فيما قمنا بنقل عدد من المرضي الذي كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى على الفور للمستشفيات المجاورة؛ لحين استقرار الوضع بمستشفى سيدي سالم.

وأكد، أنه حاليًا متواجد بمستشفي سيدي سالم المركزي للمرور والمتابعة أولا بأول، حتى يتم تلافي أثار الحريق وحصر الخسائر، وإرجاع الوضع لطبيعته في أسرع وقت ممكن.

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