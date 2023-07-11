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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو الفقى: العلمين الجديدة من أهم المدن السياحية فى البحر المتوسط

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أدلى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتصريحات على هامش افتتاح مدينة العلمين الجديدة. 

وقال الفقي: "منذ ١٠ سنوات كانت مدينة العلمين الجديدة ليس على ما هى عليه الآن، ولكن مع تولي القيادة السياسية وجهت بإنشاء المدينة في وقت قياسي بتصميم عالمي وأصبحت أهم مدينة سياحية في البحر المتوسط".

وأضاف: "تقرر انطلاق مدينة العلمين الجديدة ومعها مهرجان مدينة العلمين الجديدة والذي يضم جميع النشاطات المميزة ما بين الرياضية والملابس وغيرهما ".

وأوضح: "اهتمام الشركة المتحدة يأتي في إطار الحرص على دعم الاقتصاد الوطني في ظل ما يحققه المهرجان من نمو اقتصادي على خلفية السياحة ".

وتابع: "نستهدف مليون زائر ما بين سائحين وفنانين ونجوم رياضة في مهرجان العلمين الجديدةم مما يسهم في نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل". 

واختتم: "أشكر الوزراء على حضورهم واهتمامهم بمهرجان العلمين الجديدة".

وبدأت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطا بين الرياضي والترفيهي، وهى: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

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