أحمد الطاهرى: مصر يهمها تحقيق الهدف دون استعراض الأدوار

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن استضافة الدولة المصرية قمة دول جوار السودان خير دليل على المساعي التي تقوم بها مصر لمساعدة السودان في الخروج من عثرتها.

حقن الدماء بالسودان

وأكد الطاهري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الدولة المصرية تسعى إلى حقن الدماء في السودان:"مصر تتبع أسلوب الحيادية في الأزمة السودانية مع الحرص على عدم التدخل بشئون الدول".

وأضاف أن الدولة تكون حاضنة وضامنة لأي أزمة تواجه الدول الشقيقة العربية، وبالتالي مصر تسعى لتدشين السلام بالسودان سريعًا.

التحرك المصري تجاه الأشقاء

أشار إلى أن هذا التحرك المصري المتمثل في المبادرة لدول الجوار يتماشى مع التحرك الموجه من قبل الرئيس السيسي الذي منع أي تدخل أجنبي في الأزمة السودانية، وذلك حتى يكتب للسودان الاستقرار القريب.

وتابع "مصر يهمها تحقيق الهدف ولا يهمها استعراض الأدوار، والدليل على ذلك المبادرة المقدمة من قبل جنوب إفريقيا الخاصة بنزاع روسيا وأوكرانيا والتي دعمتها الدولة المصرية".

واستطرد:" من المهم أن ينتبه المجتمع الدولي لحجم الضغوط التي يتعرض لها بعض الدول العربية، كما أنه يجب تخفيف الضخ والأعباء على هذه الدول سريعًا، على المجتمع الدولي تحمل تبعات ما يحدث في السودان الآن".