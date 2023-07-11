توافد الجمهور بمقر المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين (فيديو)

توافد عدد كبير من وسائل الإعلام المصرية والقنوات الإذاعية والجمهور بمقرّ انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العلمين الجديدة 2023، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى منه.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر بعد قليل بحضور عدد كبير من الضيوف والقائمين على المهرجان.

وتنقل شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة.

وأنهت الفرق الفنية تجهيزاتها وبروفاتها للنقل التليفزيوني بعدد كبير من الكاميرات والأطقم الفنية.

وبدأ ضيوف الحفل في التوافد قبل قليل منهم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وعدد من الإعلاميبن.

ويتواجد في قائمة الضيوف كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وعدد من النجوم والمشاهير.

ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية في حدث عالمي يُشاهده العالم تتنوّع فيه الفعاليات الفنية والرياضية، مثل الحفلات الغنائية لفناني الوطن العربي، وكذلك على المستوى الدولي، وأيضًا معارض وعروض ترفيهية، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.