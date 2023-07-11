كيف تحافظ المرأة على حب الرجل لها؟ إليك الخطوات

كشفت الإعلامية إيمان عزالدين عن دراسة أجنبية توضح خطوات تحافظ بها المرأة على حب الرجل لها.

أضافت إيمان، خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبرفضائية cbc، أن الدراسة تقول بأن الرجال عندما يقعون في الحب لا يستطيعون أن يخفوا مشاعرهم، وتظهر عليهم مشاعر الحب.

أشارت إلى أن الدراسة قدمت بعض النصائح للسيدات، حتى تحافظ على حب الرجل لها ويستمر في حالة الوهج وهى أن تتفاخر المرأة بوجود الرجل معها، أن تتوقعي الاحتياجات الخاصة به حتى لو كانت صغيرة، لأن بذلك يشعر الرجل بسعادة أن تهتم به المرأة وتحبه.

من جانبها، قالت هبة الأباصيري، إن المرأة يجب أن تملك ذكاءً عاطفيًا في التعامل مع الرجل الذي يحبها، لافتة إلى أنه يجب على كل طرف أن يعبر عن حبه بالطريقة التي يحبها الطرف الآخر.