أمل توفيق تحقق ذهبية وفضية رفع الأثقال بالجزائر

حققت أمل توفيق ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات وزن 49 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليًا.

ونجحت أمل توفيق في تحقيق الميدالية الذهبية في النطر والميدالية الفضية في الخطف، وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر لـ6 ميداليات ذهب وميدالية فضة.

ووصلت إلى الجزائر منذ يومين بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليًا.

وتشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.

كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر الأستاذ محمد عبدالمقصود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبدالعليم مسئول التسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني والدكتورة أماني عبدالفتاح طبيب.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية مع الأستاذ محمد عبدالمقصود كافة تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.