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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولي: إلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وقعت عقودا مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بقيمة 1.9 مليار دولار، منهم مليار و650 مليون دولار، ستدخل خزينة الدولة كحصيلة دولارية، والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه، متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرارا الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا أنه من بين التعديلات إنه يجوز  بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.

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