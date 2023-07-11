حملات رقابية على منافذ ومحلات بيع اللحوم البلدية بالمنيا
شنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات مكبرة علي منافذ ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والدواجن ومشتقات اللحوم للتأكد من بيع اللحوم بأسعار مخفضة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.
وتنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا ترأس تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة يرافقه الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالإدارة البيطرية بأبوقرقاص ومفتشي إدارة التموين حملة مكبرة بمدينة أبوقرقاص علي أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وشملت الحملة المرور على محال الجزارة والمجمدات والمطاعم والهايبرماركت للتأكد من سلامة وجودة اللحوم ومنتجاتها حفاظًا علي صحة المواطن.
أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر شملت ضبط مجمدات لحوم منتهية الصلاحية وعدم الإعلان وعدم توافر الشهادات والاشتراطات الصحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية والرقابة البيطرية لضبط كافة المخالفات والتأكد من سلامة وجودة المعروض من المنتجات الحيوانية حفاظًا على صحة المواطنين.