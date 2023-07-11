وزير العمل: نتطلع للإسراع فى البدء بالتقييم النصفى لخطة مكافحة عمل الأطفال

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، على التطوير المستمر لمنظومة التفتيش "تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية"، والحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات العمل على مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وكذلك التنسيق مع جميع أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، من خلال الحرص على استمرار عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية، التي كان آخرها الاجتماع الماضي الذي عقد في فبراير 2023.

واستعرض الوزير، في كلمته بمناسبة احتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، المقامة حالياً بالقاهرة، والتي ألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية- بعض النقاط الرئيسية التي تتطلع مصر إلى العمل عليها وبذل مزيد من الجهود في الفترة القادمة، منها: ضرورة الإسراع في البدء في التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك للوقوف على نقاط القوة، وكذلك تحديد الفجوات لنخرج بالعديد من التوصيات التي يمكن اعتبارها خارطة طريق لكافة الجهات الوطنية لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية أثناء استكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وأهمية دعم الوزارة من أجل استكمال حوسبة التفتيش، والتي تعتبر أهم الآليات لحوكمة منظومة التفتيش في مصر، سواء تفتيش العمل أو السلامة والصحة المهنية، وسيتم استعراض ذلك تفصيلًا من خلال أحد العروض في احتفال اليوم، فضلاً عن ضرورة التركيز في الفترة القادمة على تضافر الجهود الوطنية في مجال التدرج المهني لضمان مزيد من الحماية للأطفال المتدرجين ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وأهمية العمل سويًا على إيجاد مزيد من الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الأسر الفقيرة لإيجاد مصادر دخل مستدامة تؤمّن احتياجاتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمل الأطفال والتسرب من التعليم.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير للشركاء الاجتماعيين على اهتمامهم بقضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، لا سيما للسفارة الهولندية على دعمها عددا من المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تعالج بالفعل العديد من الأولويات لدى الحكومة المصرية، كما ثمّن الوزير الشراكة الوطيدة والدعم المستمر من فريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تحت قيادة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة، خاصة فريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن، وعلى رأسه مروة صلاح، مدير مشروع، والذي ساهم بشكل كبير في دعم السياسات العامة وبناء القدرات المؤسسية ودعم سبل التعاون بين الشركاء المعنيين بالقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على سلاسل توريد القطن في مصر.

جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا في مصر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أماني عبدالفتاح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج.