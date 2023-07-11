نشاط مكثف للدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطًا مكثفًا فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية.

وتابع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مهامه في الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

فخلال دور الانعقاد الحالي شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في رواندا في أكتوبر الماضي، وأعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد، والمُنعقدة في البحرين، في مارس الماضي، وتُوجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية.

وتأتي هذه الموافقة اعترافاً بالدور التاريخي والمشهود والرائد للبرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، وستعمل مصر من خلال هذا المكتب على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة، وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمي جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي.

كما نظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من ٦٠ دولة فضلاً عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات والشخصيات الدولية رفيعة المستوى.

كما شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في فبراير الماضي، وكذا المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، المُنعقد في العراق، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا؛ لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري.

وشارك المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في إطار الحرص المصري الدائم، على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا، خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها.

كما حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.

وخلال دور الانعقاد الحالي استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس، بمقر المجلس، عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.