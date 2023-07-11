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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحكومة لـ"النواب" في ختام دور الانعقاد الثالث: "إنجازاتكم تؤكد إنكم صوت المواطن الأول"

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

وجه المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، التحية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، بانتهاء دور الانعقاد الثالث، واصفا مجلس النواب بصوت المواطن.

وأكد فؤاد خلال كلمته اليوم بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، أن أداء مجلس النواب كان ممتازا على الصعيدين الرقابي والتشريعية، مضيفا: إنجازات مجلس النواب تؤكد أنه صوت المواطن الأول. 

وأعرب وزير المجالس النيابية، عن فخر الحكومة واعتزازها بالجهود التشريعية والرقابية التي قام بها مجلس النواب، الذي يؤكد أن مجلس النواب هو ضمير الأمة ووجدانها "، مضيفا أن:" الحكومة تؤمن أن المسئولية وطنية في هذه المرحلة الحرجة، ومن هذا المنطلق تعمل علي الاستمتاع لجميع الرؤى لمحاولة الفهم لطالما أنها رؤى وطنية ومتسقة مع النظام الحاكم فستكون رفعة الوطن وصون حقوق المواطنين".

وأشار إلى أن طرح الحلول المنطقية لكل ما تواجهه مصر من مشكلات لن يتحقق إلا بالإيمان بهذا الواقع، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إمداد مجلس النواب بالمعطيات التي ترسم تلك الصورة مما يصدر من هذا المجلس بالمسئولية الوطنية الجسيمة في ظل القيادة الحكيمة لقيادة الرئيس السيسي الذي تحمل المسئولية في ظل تحديات علي أصعدة دولية فكان اختبار مشهود، ونحن علي يقين علي استكمال البناء وإطلاق الجمهورية الجديدة".

ونقل المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، تحيات رئيس الحكومة وجميع الوزراء، لمجلس النواب، معربا بشكل شخصي عن اعتزازه لتحدث من فوق المنصة لمجلس النواب تحت قبة البرلمان، مضيفا: "دمتم رمزا للحياة النيابية".

 وتابع: "التقدير موصول للنائبين والوكيلين ورؤساء اللجان وأخص ممثل الأغلبية وجهود الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع والأمانة العامة". 

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