المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعتمد التشكيل الجديد لأمانة مستقبل وطن القاهرة

اعتمد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، قرار تشكيل أعضاء هيئة مكتب محافظة القاهرة وأمناء الأقسام والمراكز، بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن.

شهد التشكيل الجديد لـ أمانة مستقبل وطن القاهرة كل من اختيار النائب محمد ماهر حامد أمينا للمحافظة، والنائب إيهاب العمدة، ومحمد السيد محمد، والطاهر عبد الحميد محمود، أمناء مساعدين، النائب ناجح جلال أمينا للتنظيم.

كما ضمت قائمة التشكيل الجديد لـ أمانة مستقبل وطن القاهرة اختيار كل من هالة كمال عبد الجابر، أمينة للمرأة، ومحمود محمد محمد أمين شئون المجالس المحلية، والنائب إيهاب عاطف راغب أمين الشئون البرلمانية، والنائب إيهاب الطماوى أمين الشئون البرلمانية، والنائب أحمد علي إبراهيم أمين التدريب والتثقيف والدكتور عمرو أحمد عبد المجيد أمانة الإعلام والنائبة حياة خطاب أمينة ذوي الإعاقة والنائب محمد أحمد عبد الرحمن المشرف علي أمانة الشباب النائب عمرو رشدي أمانة العمل الجماهيري.

وتضمن التشكيل اختيار كل من النواب وائل الطحان، وأحمد إسماعيل، وشريف الورداني، سيد حنفي، طاهر الأزهري، أمين محمد مسعود، خالد عبد الحميد، عبد النعيم حامد، أحمد عبد الرحمن، محمد عطية أيمن أحمد موسي، كأعضاء هيئة المكتب.