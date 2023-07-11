وزير العمل: مصر عملت على إرشاد الأسرة لبدائل تحسين الدخل للقضاء على عمل الأطفال

قال حسن شحانة، وزير العمل، إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال حدث مهم يعكس إدركنا جميعا لخطورة ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الوطنية بشكل فعال بما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء على تلك الظاهرة بكافة أشكالها بحلول عام 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وثمن حسن شحاتة، في كلمته باحتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال المقامة حاليا بالقاهرة، والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،اعتبار الأمم المتحدة احتفالها هذا العام تحت شعار (تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال) لحظة زمنية لإثبات إمكانية التغيير، من خلال تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال، والتأكيد على الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال من خلال إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن إنهاء ظاهرة عمل لأطفال إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية.

وأشار الوزير إلى مدى توافق جهود الحكومة المصرية مع التوجهات الأممية، حيث تضمنت محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محور للعدالة الاجتماعية الذي يهدف إلى بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، مشيداً بالجهود المبذولة على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات التي تتعاون في تنفيذها كافة الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة وتحظي بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية مثل مبادرة "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"مصر بكم أجمل" و"سكن كريم" و"التشغيل من أجل التدريب" وغيرها من المبادرات التي تؤكد حرص الحكومة على دعم الفئات الاكثر احتياجاً والعمل على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي سواء من خلال التدريب المهني ومدهم بالمهارات اللازمة، وكذلك العمل على توفير فرص عمل لائقة وريادة الأعمال لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

أقيمت الاحتفالية بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، وهان ماورتس شخايفلد، سفير مملكة هولندا في مصر، ونيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أماني عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.