أشرف العشري: مصر تسعى إلى نشر السلام في كافة الدول العربية

قال الدكتور أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان تأتي انطلاقاً من الدور المصري الواضح تجاه أزمة السودان.

دور مصر لحل الأزمة السودانية

وأكد الدكتور أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تحاول التواصل مع طرفي النزاع في السودان وهما قوات الدعم السريع والجيش الوطني، وذلك لوقف هذه الحرب التي يدفع ثمنها الشعب السوداني والوطن، كما تحرص مصر على إرسال الكثير من الاستغاثات المختلفة للسودان، فضلاً عن استقبال عدد كبير من الشعب السوداني داخل الحدود المصرية مع توفير كافة الخدمات لهم داخل مصر.

الجهود المصرية السودانية

وأضاف في حديثه أن هناك تعويل إقليمي ودوري على الدور المصري الملحوظ لنشر الاستقلال والسلم في دولة السودان.

وتابع:" هناك حركة حيوية للنشاط المصري على المستوى العربي والإفريقي، حيث تسعى مصر إلى نشر السلام في كافة الدول العربية التي تعاني من نزاع مثل ليبيا والعراق والسودان حالياً وكذلك عرض مصر القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية".