ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشري: مصر تسعى إلى نشر السلام في كافة الدول العربية

الدكتور أشرف العشري،
الدكتور أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام

قال الدكتور أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان تأتي انطلاقاً من الدور المصري الواضح تجاه أزمة السودان.

دور مصر لحل الأزمة السودانية

وأكد الدكتور أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تحاول التواصل مع طرفي النزاع في السودان وهما قوات الدعم السريع والجيش الوطني، وذلك لوقف هذه الحرب التي يدفع ثمنها الشعب السوداني والوطن، كما تحرص مصر على إرسال الكثير من الاستغاثات المختلفة للسودان، فضلاً عن استقبال عدد كبير من الشعب السوداني داخل الحدود المصرية مع توفير كافة الخدمات لهم داخل مصر.

الجهود المصرية السودانية 

وأضاف في حديثه أن هناك تعويل إقليمي ودوري على الدور المصري الملحوظ لنشر الاستقلال والسلم في دولة السودان.

وتابع:" هناك حركة حيوية للنشاط المصري على المستوى العربي والإفريقي، حيث تسعى مصر إلى نشر السلام في كافة الدول العربية التي تعاني من نزاع مثل ليبيا والعراق والسودان حالياً وكذلك عرض مصر القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية".

أشرف العشري مدير تحرير الأهرام اكسترا نيوز أزمة السودان استقرار المنطقة العربية

الأكثر قراءة

ميدو يكشف كواليس الصفقة: إمام عاشور وقّع للأهلى.. انتهت

كشف ملابسات تعدى شخص على زوجته بسلاح نارى فى الغربية

"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

المتحدة تتكفل بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش

"تعلق بالشباك".. العثور على الغريق الثانى فى شاطئ بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال