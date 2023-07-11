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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمالة الأطفال

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أكدت وزارة العمل أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، حيث اتخذت إجراءات حظيت بتقدير كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج.

وأشار حسن شحاتة وزير العمل في كلمته باحتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال المقام حاليا بالقاهرة، وألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، أن الدولة ملتزمة بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

وأوضح أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الأطفال مقرها ديوان عام وزارة العمل والمديريات التابعة بالمحافظات، لرصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وكذلك صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021  لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويقوم بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا في مصر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أماني عبدالفتاح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج.

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