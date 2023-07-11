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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأرقام.. نشاط مكثف للجان مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عن نشاط مكثف للجان النوعية للمجلس على مدار دور الانعقاد الثالث.

وأكد التقرير أن اللجان النوعية خلال هذا الدور كان لها نشاطاً مكثفاً، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي، حيث فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (1250) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (970) تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة. 

كما ناقشت اللجان النوعية نحو (2544) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2410) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (3200) ساعة.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.

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