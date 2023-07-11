حنفى جبالى يعلن فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني.

وأعرب المستشار حنفي جبالي، في كلمته بمناسبة ختام الانعقاد بالجلسة العامة، عن خالص تقديره وامتنانه لجهود النواب المُضنية التي بذلوها خلال دور الانعقاد العادي الثالث.

وقال جبالي: “نتطلع إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، مستلهمين العون من الله عز وجل، حاملين على أعناقكم مسئولية الأمانة التي أُوليتموها، واضعين نُصب أعينكم مصلحة هذا الوطن وثقة الشعب المصري في مؤسسته التشريعية”.

وشدد على أن مجلس النواب لم يألُ جهدًا في أن يُكرس طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوط به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه، وفي مقدمة هذه المهام وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم، ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما مارس المجلس دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية تامة وتعاون مشترك ظهر جلياً في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية.